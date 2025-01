Ontwerpster Rosita Missoni, pionier van kleurrijk breigoedmerk, overlijdt op 93-jarige leeftijd

De matriarch van het Missoni-imperium is volgens de familie vredig thuis gestorven. Ze werd 93 jaar oud.

Rosita werd geboren in een familie van textielambachtslieden in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Varese. Ze studeerde moderne talen, wat haar onrechtstreeks terug in de richting van textiel zou duwen. Tijdens een reis naar Londen in 1948, om haar Engels bij te schaven, ontmoette ze namelijk Ottavio Missoni, die als hordeloper deelnam aan de Olympische Spelen in de stad. Hun romance zou uitmonden in een breigoedimperium.

In 1953 startte Rosita het breigoedbedrijf in 1953 met haar man Ottavio Missoni. Samen ontwikkelden ze een merk dat populair werd om zijn kleurrijke gebreide kleding met geometrische patronen en strepen, waaronder het kenmerkende zigzagmotief bekend als fiammato. Het merk wordt geprezen om zijn avant-gardistisch gebruik van textiel. Deze benadering van mode wordt vaak vergeleken met moderne kunst.

Dankzij zijn eigen stijl en de samenwerking met spraakmakende ontwerpers groeide het bedrijf uit tot een van de succesvolste Italiaanse merken van de jaren zeventig. Het koppel kreeg drie kinderen, die opgroeiden tussen de weefgetouwen, ritsen en patronen. Uiteindelijk gingen ze alle drie in het bedrijf aan de slag. Vittorio was CEO tot hij in 2013 omkwam in een vliegtuigongeluk, Luca runt het uitgebreide Missoniarchief en Angela is sinds 1997 creatief directeur. De pater familias, Ottavio, stierf in 2013.

De Italiaanse familie achter het merk zijn niet alleen estheten, maar ook gourmands. De hechte familie bracht in 2020 daarom ook een kookboek uit met familierecepten, The Missoni Family Cookbook.



