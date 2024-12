Van Normandische stranden tot historisch Hampshire: 3 uitgestippelde treinreizen om in 2025 te maken

Wil je in 2025 meer met de trein reizen? In het boek Op het juiste spoor bundelen fotograaf Nick Van Rookhuijzen en journalist Kirsten Spooren de 15 mooiste treinreizen in West-Europa die ze de afgelopen jaren maakten. Een gesprek over de magie van het treinreizen én een voorsmaakje van 3 bijzondere routes uit het boek.

De auteurs nemen je mee op treinroutes door België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittanië en delen alle tips voor zowel beginnende als ervaren reizigers om hun eigen treinavonturen te plannen. Van de woeste Schotse Hooglanden tot het zonnige Marseille of van culturele steden naar Normandische stranden. Elke route biedt een mengeling van citytrips en natuur.

Voor elk van deze landen bieden ze drie verschillende routes: een eenvoudige, een gemiddelde en een meer uitdagende. ‘Veel routes zijn ook met elkaar te combineren zodat je de treinreis zo uitgebreid kunt maken als je zelf wilt’, vertelt Nick. Naast de tot in detail uitgewerkte routes, delen ze budgettips, de beste adresjes van de regio of hoe je je huisdier meeneemt op zo’n reis.

Nick’s favoriete route is die van de Zwitserse bergen naar Italië: een spectaculaire route naar het zuiden, die hen van de sneeuw bedekte Alpen naar de zonovergoten Italiaanse grens brengt. ‘Het is een reis van traditionele kaasschotels naar pizza’s’, lacht hij.

Een reis die Kirsten bijblijft is de tocht van Edinburgh tot aan het noordelijkste station van Groot-Brittanië. De veranderende landschappen van het rustige platteland in Hampshire tot de Schotse hooglanden vervelen nooit. ‘We hebben daar vier seizoenen in een dag meegemaakt: hagel, zon, regen…’ Voor hen is dit het ultieme voorbeeld van wat treinreizen zo speciaal maakt: het onvergetelijke uitzicht, het gemak van de reis en het gevoel van vrijheid en avontuur.

Van blog naar boek

Nick en Kirsten leerden elkaar kennen op een internationale nachttrein tussen Zwitserland en Italië, waar ze beiden een bijbaan hadden als steward. De freelance fotograaf en de studente journalistiek bundelden hun creatieve krachten en begonnen een reisblog, Reizen met de trein, waarin ze hun kennis, tips en inzichten deelden met een steeds groter wordend publiek.

‘Toen we eind 2022 werden benaderd door een uitgeverij die op zoek was naar schrijvers voor een boek over treinreizen, waren we meteen enthousiast’, vertelt Kirsten. ‘We hadden al zoveel ervaring, verhalen en tips verzameld, het voelde natuurlijk om dit in boekvorm te gieten.’ Het resultaat? Een ode aan de trein als het ultieme vervoermiddel voor avontuur, ontspanning en ontdekking.

De charme van treinreizen

Voor Nick en Kirsten is de treinreis de meest relaxte manier van reizen. ‘Je ziet het landschap veranderen, hebt de ruimte om je benen te strekken en kunt een boek lezen.’ Het is de ultieme vorm van slow travel: de reis zelf is minstens even belangrijk als de bestemming. ‘Bovendien kom je aan in de stad zonder gedoe’, voegt Kirsten eraan toe. ‘Geen stress van douanecontrole, geen gedoe met een shuttlebus of lange ritten met de auto. En je hebt geen last van bagagebeperkingen of het inchecken van je koffer. Het is gewoon veel efficiënter en aangenamer.’

Treinreizen wint steeds meer aan populariteit, mede door de groeiende interesse in duurzamer reizen. ‘Toen we begonnen, dachten we dat het nachttreinentijdperk op zijn einde liep, maar nu zie je ze langzaam weer terugkomen. Het is een geweldige manier om lange afstanden te overbruggen en het bespaart je een hotelovernachting’, vertelt Kirsten. De heropleving van nachttreinen is een van de positieve trends die ze de laatste jaren hebben opgemerkt, vooral in een tijd waarin steeds meer reizigers kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Drie adembenemende routes uit het boek

1- Langs de Normandische stranden

De regio staat vooral bekend om D-Day, de dag dat de geallieerde troepen landden op de stranden van Normandië. Een belangrijke gebeurtenis in onze Europese geschiedenis en de reis staat dan ook voor een groot deel in het teken van die geschiedenis. Maar de regio heeft nog veel meer te bieden dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de Camembert kaas, Mont Saint-Michel (een klooster op een klein eiland voor de kust), de groene heuvels van Suisse-Normande (Zwitsers Normandië), maar ook de kunstschilder Clause Monet). De route brengt je langs uitgestrekte stranden, mooie kathedralen, oorlogsmonumenten en pittoreske dorpjes aan zee. Je gaat van Amsterdam naar Parijs, en vervolgens door naar de steden Caen, Carentan en Bayey. Ook neem je een kijkje in het kleine dorpje Sainte-Mère-Eglise.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Reistijd: vanaf Amsterdam naar Caen ca. 7 uur

Aantal dagen: minimaal 5

Aantal km: 1.638 km

CO2-uitstoot: 3kg (356 kg minder dan met de auto)

Overstappen: 6x

Prijs treinreis: €€

2- Van de sneeuw naar de zee

Deze route brengt je van Amsterdam naar Parijs, waar je de nachttrein neemt naar Briançon in de Hautes-Alpes. Vanuit de trein kun je zo de pistes op lopen. Na een paar dagen skiën, sleeën en après-skiën gaat de reis verder naar het zonnige zuiden van Frankrijk. In Marseille geniet je van zon en strand, voor je weer vanuit Briancon de nachttrein naar Parijs pakt.

Moeilijkheidsgraad: ervaren

Reistijd: van Amsterdam naar Briancon ca. 16 ur

Aantal dagen: minimaal 11

Aantal km: 2920 km

CO2-uitstoot: 17 kg (663 kg minder dan met de auto)

Overstappen: 7x

Prijs treinreis: €€ (op basis van gedeelde coupé)

Met de trein richting de Alpen. © Nick Van Rookhuijzen

3- Historisch Hampshire

Hampshire biedt een mooie mix van geschiedenis, natuur, en moderne voorzieningen, wat het aantrekkelijk maakt voor zowel toeristen als bewoners. Denk aan de prachtige kust, de vele musea gericht op de geschiedenis van het graafschap en de charmante steden, maar ook de typische kazen en cider die er worden geproduceerd.

Moeilijkheidsgraad: eenvoudig

Reistijd: van Amsterdam naar Winchester – 5 uur en 30 minuten

Aantal dagen: minimaal 6

Aantal km: 633 km

COz-uitstoot: 2 kg (149 kg minder dan met de auto)

Overstappen: 7x

Priis treinreis: €€

Op het juiste spoor wordt uitgegeven door Uitgeverij ANWB en is nu verkrijgbaar in de meeste boekhandels