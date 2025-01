Je eigen glas-in-loodramen maken of slapen op een vlot: 10 originele uitstappen in 2025

Van je eigen tuin ontwerpen tot samen dansen met onbekenden, ook in 2025 valt er weer genoeg te ontdekken. Of je nu de natuur in wilt duiken, kunst wilt beleven, of zelf aan de slag wilt gaan.

1- Dompel je onder in Art Deco

In 2025 is het 100 jaar geleden dat de Art Deco-beweging zijn hoogtepunt bereikte. De Boghossianstichting opent het Art-Decojaar met een unieke tentoonstelling die de iconische Villa Empain – zelf een meesterwerk van Art Deco – in de spotlights zet. Laat je tot 25 mei onderdompelen in de weelderige, geometrische stijl tijdens de expo Echoes of Art Deco, met muziek uit de roaring twenties.



De tentoonstelling richt zich op zowel architectuur als sierkunst, van meubels en keramiek tot verfijnd houtwerk en betoverende glas-in-loodramen: elke hoek van de villa ademt de verfijning van deze stijl met muziek uit de roaring twenties om de perfecte sfeer te creëren. Echoes of Art Deco onthult hoe deze extravagante stroming het dagelijks leven beïnvloedde, van interieur tot mode, en laat je de blijvende invloed van Art Deco op onze wereld zien.



Villa Empain, Franklin Rooseveltlaan 67, 1050 Brussel, Boghossianstichting

2- Leer handborduren in het MOMU

In het MOMU kan je deelnemen aan verschillende workshops, waaronder handborduren en patronen maken van museumobjecten. Tijdens een tweedaagse workshops duik je in de rijke traditie van samplers en ga je zelf aan de slag met naald en draad. Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden en ontdekt technieken binnen dit prachtige ambacht.



Een sampler is veel meer dan alleen een stukje stof versierd met steken en patronen. Het is een tastbaar stuk geschiedenis en een uitdrukking van creativiteit en vakmanschap. Op de eerste dag maak je kennis met de basisborduursteken. Je leert ook meer over verschillende soorten garen, hoe je steken combineert voor interessante texturen en hoe je parels toevoegt voor een extra dimensie. De tweede dag staat in het teken van ajourborduren, het maken van gecorde gaatjes en de open zoomsteek.



Nationalestraat 28, 2000 Antwerp, MOMU

3- Wandel in groep met de kalender

In 2025 brengt Wandelsport Vlaanderen weer een gezamenlijke wandelkalender uit met maar liefst 1.300 tochten door heel Vlaanderen. Op deze tijdelijk bewegwijzerde wandeltochten kies je uit verschillende afstanden en ontdek je nieuwe wandelwegen die vaak enkel die dag toegankelijk zijn. Van korte wandelingen in pittoreske dorpjes tot lange routes van 40 kilometer of meer, er is voor iedereen een haalbare route. De kalender bevat een voolledig jaar aan wandelinspiratie door alle bossen en natuurdomeinen die Vlaanderen rijk is. Ook nieuw: de kalender is volledig digitaal en te raadplegen via de wandel.be app.

4- Ontdek het omstreden treinstation van Bergen tijdens lichtfestival Mons en Lumières

Het nieuwe treinstation van Bergen dat bijna tien jaar vertraging opliep, is dan toch ‘net op tijd’ klaar voor het lichtfestival Mons en lumières. Oorspronkelijk had het in 2015 klaar moeten zijn toen de stad de titel van Europese culturele hoofdstad droeg. Met een kostenexplosie van 480 miljoen euro, die het oorspronkelijke budget tienvoudig oversteeg, deed het gebouw heel wat inkt vloeien, maar architectonisch gezien is het een waar kunstwerk.



Het de perfecte visuele entree voor de stad, ontworpen door de wereldberoemde Santiago Calatrava. Op 31 januari wordt het station officieel ingehuldigd tijdens het lichtfestival en transformeert het in een betoverend kunstwerk, samen met de rest van de stad. Een must-see voor elke reiziger en kunstliefhebber. Gedurende acht avonden, van 30 januari tot 2 februari en van 6 tot 9 februari, van 19.00 uur tot middernacht, zal het stadscentrum van Mons oplichten met een twintigtal lichtinstallaties en projecties, geïntegreerd in de stedelijke omgeving en de historische architectuur.



Boulevard Charles Quint 33, 7000 Mons, Monsenlumieres.be

5- Ontwerp je eigen tuin in Museum Hof van Busleyden

Naast de vaste en tijdelijke kunstcollecties in het Mechelse Museum Hof van Busleyden zijn er ook traditionele workshops die eeuwenoude technieken en ambachten verbinden met de natuur. Van wol vilten en fruitbomen enten tot linografie, botanisch tekenen en zelfs het ontwerpen van je eigen tuin. Naast deze hands-on ervaringen biedt het museum ook prikkelarme bezoeken voor een kalme museumbeleving. De drie nieuwe heraangelegde tuinen rond het museum, geïnspireerd op de weelderige renaissancetuinen, vormen samen de verbinding tussen het museum en de andere Bourgondische schatten in de stad.



Frederik de Merodestraat 65, 2800 Mechelen, hofvanbusleyden.be

6- Logeer eens op een vlot

In het hart van de Maasvallei, te midden van het ongerepte natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem, liggen de kampeervlotten aan De Wissen, een plek die je bijna doet denken aan het rustige Scandinavië. Bereikbaar per kano, liggen de vlotten verstopt in afgelegen inhammen van de Oude Maas, waar je de rust van de natuur kunt ervaren. Hier geniet je van zonsondergangen, het gekwaak van watervogels en misschien zelfs een bever die voorbij zwemt.



De stevige vlotten van 25 vierkante meter bieden plaats aan maximaal 4 personen. Of je nu alleen, met z’n tweeën of met het gezin komt, dit is de perfecte plek om de natuur in alle stilte te ervaren, en met je eigen kano ben je snel weer aan de overkant. De vlotten zijn beschikbaar van 1 april tot 31 oktober. Een minpuntje: huisdieren zijn niet toegestaan en zwemmen in de Oude Maas is helaas verboden.



Negenoordlaan 2,3650 Dilsen-Stokkem, visitdilsenstokkem.be

7- Ga vogelspotten

Op zoek naar rust, ontspanning en een beetje avontuur? Vogelspotten is weer helemaal in en België biedt de perfecte plekken om de mooiste vogels te ontdekken. Of je nu een doorgewinterde vogelaar bent of gewoon op zoek naar een moment van rust, een dag in de natuur is de perfecte ontsnapping aan de alledaagse hectiek en tegelijkertijd een gezellige manier om je kennis over onze fauna en flora te verbreden. Samen met deskundige gidsen die de Belgische natuur als geen ander kennen, spot je zeldzame vogelsoorten en andere diersoorten. Van kleurrijke IJsvogels langs de waterkant en nachtexcursies tot vuursalamanders spotten rond het Kasteel van Horst.



dagjeindenatuur.be



8- Ga de winterblues tegen op het Bright Festival in Brussel

Het spectaculairste lichtfestival van het land is terug. De ideale manier om de winterblues tegen te gaan is door een avondwandeling te maken in het hart van Brussel tijdens het Bright Brussels lichtfestival. Van 13 tot 16 februari 2025 verandert de stad opnieuw in een betoverend lichtspektakel waar zowel Belgische als internationale kunstenaars de stad omtoveren tot een adembenemend kunstwerk. Drie dagen lang zorgen meer dan twintig indrukwekkende lichtinstallaties elke avond voor een poëtische en interactieve ervaring. Het festival volgt twee verlichte routes die je langs iconische plekken leiden, met dit jaar als focus: de prachtige Koningswijk en de iconische Europese wijk. Het is de perfecte gelegenheid om de hoofdstad op een speelse manier te herontdekken.



brightfestival.be



9- Volg een duurzame workshops

Heb je zin om je creativiteit de vrije loop te laten? Dan is de Blikfabriek in Antwerpen dé plek om je handen vuil te maken en iets unieks te creëren. Hier vind je een schat aan workshops die je meenemen in de wondere wereld van ambacht en design. Bij RERO Glass leer je de kunst van het glasblazen en maak je je eigen pennenhouder en glazen van afvalglas. Of laat je fantasie los in de zeefdrukstudio van Rombus, waar je je eigen design tot leven brengt en met trots mee naar huis neemt. Bij Hou’tHart leer je dan weer verschillende ambachten en werk je met hout, textiel, glas en papier. Voor de avonturiers onder ons is er de Smidse workshop, waar je met hamer en vuur je eigen metalen kunstwerk smeedt. En voor de liefhebbers van licht en kleur, biedt Rani Grégoire de kans om zelf een glas-in-loodraam of een koperfolieontwerp te maken, een perfecte manier om te experimenteren met glas. Elke workshop wordt gehouden in de inspirerende, industriële sfeer van de Blikfabriek, en na afloop kun je heerlijk ontspannen met een drankje of maaltijd in Bar Cantin. Tijd om je innerlijke kunstenaar te ontdekken!



Krugerstraat 232, 2660 Antwerpen, blikfabriek.be



10- Ga dansen zonder oordeel

Wil je soms kei hard dansen like nobody’s watching, maar heb je geen zin om het nachtleven in te duiken? Dan is de Open Dansvloer precies wat je zoekt. Dit concept moedigt iedereen aan om vrij te dansen, weg van schaamte en oordeel, gewoon omdat het leuk is. Kom na je werk rechtstreeks naar een open dansvloer waar jong en oud samenkomen om helemaal los te gaan. Er zijn geen regels, geen verplichtingen – alleen maar de vrijheid om je lichaam te laten bewegen zoals jij dat wilt. Het is dé kans om je even helemaal te laten gaan, of je nu nooit danst of juist heel vaak. Het is laagdrempelig, inclusief, vrij en ongedwongen.



Ontdek de verschillende locaties via de kalender.