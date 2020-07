Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen- en plannen. Vandaag: De Mol-winnaar Gilles Van Bouwel die onlangs een boek uitbracht over mannenverzorging. 'Op reis wil ik mijn ervaringen met anderen kunnen delen.'

Welke zomer was de beste van je leven?

VAN BOUWEL: 'De zomervakanties in mijn studententijd waren heel leuk. Als je er in eerste zit door was, had je drie maanden vakantie. Je bent omringd met vrienden en begint los te komen van je ouders. Met een rijbewijs kon je proeven van de eerste vrijheid. De eerste stappen richting volwassenheid vond ik heel leuk. Een heel zorgeloze tijd. Misschien waren dat wel de beste zomers.'

Hoe zagen je vakanties er toen uit?

'In die periode ging ik naar de zee in juli en werkte ik in augustus om dan in september te kunnen reizen. Ik amuseerde me en verdiende een beetje geld. Daarna vertrok ik met de rugzak en een groep van vier vrienden. Dat hoefde niet per se dezelfde vaste kliek te zijn. Vier was gewoon een zeer praktisch aantal. Een hotelkamer met twee dubbele bedden, één taxi etc. Zo heb ik heel wat landen en steden bezocht: Vietnam, Cambodja, Peru, Myanmar, Cuba, Indonesië, Peking en Hong Kong.'

Welke reis is je het meeste bijgebleven?

'Twee reizen komen in me op. Cuba is waarschijnlijk het mooiste land dat ik ooit gezien heb. De Caraïbische natuur is geweldig. Daarbij was het land nog niet opengesteld voor Amerikanen. Er was daar bijvoorbeeld geen McDonald's of Cola Cola. Je voelde dat het nog erg op zichzelf was aangewezen. We logeerden toen bij mensen thuis. Zo steunden we de lokale bevolking en het is ook nog eens een veel authentiekere manier van reizen.

De reis naar Indonesië is me ook bijgebleven omdat het gezelschap zo leuk was. Andere keren ook hoor, maar toen zorgde specifiek het gezelschap voor een vlot verloop van de reis. Er waren geen strubbelingen. We hebben veel kunnen zien, maar hebben dat op het gemakje gedaan.Ter plekke hebben we ons duikbrevet gehaald en zijn we naar Bali geweest.'

Als ik de zee zie, word ik meteen gelukkig

Trek jij naar de natuur of op citytrip?

'Dat hangt ervan af. Ik vind dat een reis eigenlijk een beetje van alles moet hebben. Vroeger trok ik eropuit met de rugzak. Als ik nu vakantie neem, is dat maximaal twee weken achter elkaar. Ik plan veel meer omdat mijn tijd kostbaarder is. Ik zeg niet meer 'Ik zal wel zien wat ik nu tegenkom'. Een rugzakreis is misschien niet per se stresserend, maar je slaapt niet super goed en komt dus ook niet uitgerust terug. Nu vind ik het belangrijk dat mijn vakantie ook voldoende ontspannend is. Ik wil veel dingen zien en doen, maar als ik slechts twee weken heb moet er ook wel een rustdag of twee, drie tussen zitten. Echte rugzakreizen doe ik niet meer.'

Reis je soms alleen?

'Nee, dat zou ik afschuwelijk vinden, ik ben een echte groepsmens. Ik haal endergie uit anderen. Reizen is voor mij zowel ervaringen opdoen, als die met anderen delen. Als je alleen op reis gaat, kan je moeilijk over de reis vertellen. Je kan geen herinneringen ophalen. Het is misschien goed om echt tot jezelf te komen, maar ik ga me er niet onmiddellijk aan wagen. Ooit heb ik het per ongeluk eens meegemaakt. Een vriend ging naar Singapore verhuizen. Ik verliet mijn reisgezelschap in Myanmar drie dagen eerder zodat ik hem kon bezoeken. Het visum van die vriend was echter niet in orde, dus moest hij nog een maand langer in België blijven. Daardoor liep ik een hele tijd alleen in Singapore rond. Gelukkig heb ik daar met een paar andere mensen kunnen optrekken, maar toch: alleen in een hotel opstaan, afvragen wat ik vandaag ga doen... Daar doe je me echt geen plezier mee.'

Zijn er plekken waar je vaak naar teruggaat?

'Ik ga al zolang ik me herinner elk jaar naar Westende. Misschien niet de meest bruisende stad van de Belgische kust, maar voor mij voelt het een beetje thuiskomen. Schuin onder ons appartement is er een Italiaan waar we vaste klant zijn, een perfect terras op de zeedijk. Zeker met zonsondergang is het heel leuk om daar te zitten. Als ik de zee zie, word ik meteen gelukkig. Dan is het voor mij ook echt vakantie.'

Heb je een favoriete ijsjessmaak?

'Ja, maar ik eet eigenlijk al 2,5 jaar geen suiker meer, maar toen ik afgelopen week aan de zee was, heb ik toch een ijsje gegeten. Twee zelfs, en dat op een week tijd. Mokka vind ik altijd super lekker, zeker in combinatie met meloen. Met mokka vanonder op het hoorntje en meloen van boven. Een goede combinatie van frisheid en koffiesmaak. Het is al sinds mijn kindertijd een favoriet.'

Je hebt een maand geleden een boek uitgebracht over mannenverzorging. Welke verzorgingsproducten zullen we gegarandeerd in je reiskoffer terugvinden?

'Wat ik overal mee naartoe neem, is een goede dagcrème en gezichtsreiniger. Als je dat elke dag gebruikt, kom je al een heel eind. Zonnecrème heb ik ook altijd op zak, zeker als ik naar de zee ga. Een oogcrème zit ook in mijn koffer, maar dat smeer ik niet elke dag. Verder zweer ik bij baardolie.'

Een ideaal zomerboek?

'Ik lees heel graag thrillers. Gone Girl is helemaal mijn type boek. Wat er momenteel op mijn nachtkastje ligt, is Nine perfect strangers van Liane Moriarty, maar ik ben er nog niet in begonnen. Eerst wil ik Mazzel Tov van Margot Vanderstraeten nog lezen. Ik blijf ook een Agatha Christie-fan. Dat is een van de eerste auteurs die ik als kind ben beginnen lezen. Ik heb er heel veel boeken van.'

Heb je televisieplannen na de zomer?

'Ik werk mee aan De Slimste Mens ter Wereld. Vanaf eind september gaat het dus heel druk worden. We zijn volop bezig met de voorbereiding om alles rond te krijgen. Ik heb nog vijf dagen vakantie staan om in te plannen. Nu met de tweede golf, kunnen we natuurlijk niet veel doen. Misschien neem ik die vakantie in september.'

Een grappige anekdote om af te sluiten?

'Tijdens onze reis in Cuba verplaatsten we ons met een witte huurwagen. Ik zat achter het stuur, toen er opeens een boomstronk op het rijvlak lag. De eerste kon ik nog ontwijken, maar 500 meter verderop lag er opnieuw een. Toen ik die wilde ontwijken, slipte de auto en kwamen we na drie rondjes in de berm terecht. Blijkbaar was het rijvlak met pek ingesmeerd en dienden de boomstronken om dat aan te duiden. We kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar onze witte auto zak onder de pek. Gelukkig kan je dat met benzine wegwassen. Zo hebben we onze waarborg toch nog volledig terug gehad.'

