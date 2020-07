Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: Grieks-Belgisch juwelenontwerpster Anna Rosa Moschouti. 'Voor het eerst voel ik de nood om op hotel te gaan.'

De Antwerpse ingenieur-architect Anna Rosa Moschouti kon van haar passie haar beroep maken toen ze drie jaar geleden haar eigen juwelenmerk AR.M oprichtte. Bij haar nieuwste collectie duurzaamheid en minimalisme centraal. Ze inspireerde zich op de gelijknamige schilder én haar eigen moeder, die dezelfde Nederlandse achternaam draagt. De lockdown greep ze aan om na te denken over haar digitale strategie en de band met haar volgers aan te halen.

Wat was de beste zomer van je leven?

Moschouti: ' Zonder twijfel de laatste zomer voor ik officieel naar het buitenland verhuisde. Voordat ik mij in Antwerpen vestigde, woonde ik in Nederland. Ik was net afgestudeerd als ingenieur-architect maar was nog niet begonnen met werken. Die vrijheid was heerlijk! Een relaxte, creatieve vibe is wat die zomer typeert. Ik deed lekker wat ik zelf wou, en dat was vooral kamperen en dromerige eilandjes rond het Griekse vasteland bezoeken met vrienden.'

Wat is je favoriete zomerbestemming?

'Dat is makkelijk: ongetwijfeld mijn geboorteland Griekenland. Ik ga er elke zomer minstens twee keer naartoe.'

Reis je soms alleen?

'Ik beschouw mezelf niet als een soloreiziger. De laatste keer dat ik alleen reisde was vier jaar geleden. Toen trok ik in m'n eentje naar Barcelona. Waar ik wel van hou zijn korte solotripjes in het weekend in eigen land. Die heb ik soms nodig om terug energie te tanken en even te bekomen na een drukke week.'

Ik hou van de Griekse zomerfestivals

Hoe lang duurt jouw ideale zomer?

'Eeuwig! (lacht) De meeste mensen beschouwen januari als de start van het nieuwe jaar. Voor mij begint het in september, omdat ik mijn langste vakantie altijd in augustus plan. Moest ik één maand volledig kunnen wijden aan ontspanning en op vakantie gaan, dan zou ik genoeg energie hebben om er terug helemaal tegenaan te gaan. Jammer genoeg is dat niet haalbaar met mijn werk.'

Op hotel, iets huren of kamperen?

'Grappig dat je me die vraag nu stelt, want voor de eerste keer ooit ervaar ik de nood om op hotel te gaan! Dat heb ik nooit gedaan, ik ga altijd kamperen of logeer bij vrienden. Maar ik weet niet of ik nu nog de energie zou hebben om te gaan kamperen.' (lacht)

Wat is je favoriete festival?

'Ik hou van zomerfestivals, maar niet in de Belgische zin van het woord. Bij de start van de zomervakantie kijk ik niet uit naar festivals als Tomorrowland. Zomerfestivals zoals we die in Griekenland kennen, focussen vooral op cultuur en dat is meer mijn ding, waarschijnlijk omdat ik niet ben opgegroeid met de Belgische festivalcultuur.'

Welke ijssmaak ontbreekt er nog op de wereld?

'Deze vraag is op mijn lijf geschreven: ik ben echt ijsverslaafd, in de zomer gaat er geen dag voorbij dat ik geen ijsje eet. Mijn lichaam neemt mij dat niet in dank af (lacht). Ik vind niet dat er smaak mist, maar heel veel ijssmaken zijn niet overal ter wereld beschikbaar en dat zou ik wel anders willen. IJs met karamel of met pindakaas overal kunnen kopen, dat zou fantastisch zijn.'

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

'Hoe lang ik ook op vakantie ben, ik reis altijd licht. Deels heeft dat te maken met het feit dat ik mijn kleren oprol en niet opvouw wanneer ik ze inpak. Ik heb één favoriete koffer waar ik bij zweer en verder neem ik een hoed, een bikini, een short en mijn Birkenstocks-sandalen mee. Wees gerust: het is niet omdat ik weinig meeneem, dat ik heel de zomer rondloop met vuile kleren. Ik was gelukkig wel alles op tijd.'

Mijn vakantielief heb ik nooit meer teruggezien

In welke outfit voel jij je het best in de zomer?

'Voor mij bestaat de perfecte zomeroutfit uit mijn sandalen en een lang luchtig jurkje over mijn bikini. Ik hou van aardekleuren en wit, als het maar natuurlijk is.'

Had je ooit een zomerlief?

'En of! In mijn tienerjaren heb ik ooit gekampeerd aan een meer in het Griekse binnenland, waar ik verliefd werd op de zoon van de campingeigenaar. Hij was een paar jaartjes ouder dan mij, wist hoe je moet kajakken en muurklimmen. Dat vond ik natuurlijk geweldig. Ik was tot over mijn oren verliefd. Toen mijn grootmoeder me na drie weken kwam ophalen om naar huis te gaan, kon ik niet stoppen met over hem te vertellen. Natuurlijk was het na die drie weken wel gedaan, we woonden kilometers uit elkaar. Ik heb hem ook nooit meer gezien.'

Wat is voor jou het perfecte zomerhapje en -drankje?

'Van watermeloen krijg ik nooit genoeg tijdens de zomermaanden. Doorheen de dag drink ik heel veel ijskoffies en 's avonds sla ik niet snel een goede gin-tonic af.'

Wat was de meest afschuwelijke vakantiejob die je ooit deed?

'Toen ik geld nodig had om mijn rijbewijs te betalen, ging ik bij een architectenbureau werken als jobstudent. Je kan je niet voorstellen hoe hard ze me daar gemarteld hebben! Tijdens de zomer lopen de temperaturen in Griekenland al snel op tot veertig graden en ik werd van het ene bureau naar het andere gestuurd om papierwerk in orde te krijgen. En het ergste van alles: ik werd niet eens deftig betaald.'

Waar zouden ze je nooit naartoe mogen sturen?

'In Europa ben ik erg comfortabel in de natuur omdat ik weet wat ik kan verwachten, maar drop me in een tropisch klimaat zoals de jungle of de woestijn en ik vlucht zo snel ik kan. Ooit ging ik op reis naar Mexico en toen we de jungle bezochten was ik zó bang. Ik voel me niet op mijn gemak tussen onbekende dieren en geluiden.'

Hoe ziet de zomer van 2020 voor jou eruit?

'Ik heb al vliegtickets geboekt om naar Griekenland te gaan in zowel juli als augustus. Ik wil graag een roadtrip maken door het binnenland om wat meer van het land te zien en tot rust te komen. Dat is voor mij het belangrijkste.'

