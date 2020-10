Het bestuur van de Duitse stad Nürnberg heeft besloten de wereldberoemde Christkindlesmarkt dit jaar niet door te laten gaan in verband met het coronavirus.

De Duitse stad Nürnberg - in het Nederlands Nuremberg - gelast zijn wereldbekende Christkindlesmarkt of kerstmarkt dit jaar af als gevolg van de coronapandemie. Dat heeft het stadsbestuur van de Beierse stad bekendgemaakt.

'Deze beslissing is erg moeilijk voor ons. De Christkindlesmarkt behoort tot een grote traditie', zei burgemeester Marcus King. Maar het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt enorm toe volgens het Beierse ministerie van Volksgezondheid .

Samen met de Dresdense Striezelmarkt is de Nürnberger Christkindlesmarkt een van de oudste kerstmarkten in Duitsland.

