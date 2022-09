Wereld eert Picasso met 42 tentoonstellingen

Van het Prado over The Metropolitan in New York tot het Centre Pompidou: over de hele wereld worden vanaf dit najaar 42 tentoonstellingen georganiseerd om de vijftigste verjaardag van de dood van Pablo Picasso in de schijnwerpers te zetten.

Dat heeft de Spaanse minister van Cultuur Miguel Iceta aangekondigd bij de lancering van de festiviteiten in Madrid.

Samen met Frankrijk heeft Spanje achttien maanden gewerkt aan de voorbereiding van het jaar van Picasso. 38 belangrijke kunstinstellingen in Europa en de Verenigde Staten nemen deel aan de festiviteiten. Samen moeten de tentoonstellingen alle facetten van het werk van de vermaarde Spaanse schilder voor het voetlicht brengen.

De feestelijkheden gaan op 23 september van start bij de Fondation Mapfre in Madrid en worden afgerond in april 2024 in le Petit Palais in Parijs. Tijdens deze periode vinden exposities plaats in Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten, maar ook in Duitsland, Zwitserland, Roemenië en België. In ons land wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten vanaf oktober een tentoonstelling aan Picasso.

Aceta presenteerde het programma, dat ook debatten en colloquia omvat, met ‘Guernica’ op de achtergrond. Het immense schilderij uit 1937, één van de bekendste werken van Picasso, toont het bombardement op de stad Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog. ‘Een manifest voor de vrede op een moment dat de oorlog woedt aan de poorten van Europa’, zo prees zijn Franse ambtgenoot Rima Abdul Malak het werk.

Picasso werd in 1881 geboren in Malaga en stierf in 1973 in het Franse Mougins.