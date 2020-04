Milaan gebruikt de coronacrisis aan om het verkeer in de stad schoner en groener te maken door in rap tempo een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden aan te leggen.

Milaan en de regio Lombardije zijn het commerciële hart van Italië en daardoor tegelijk het gebied met de slechtste luchtkwaliteit. Nu het volledige openbare leven al enkele weken stil ligt en het verkeer zo ongeveer is gehalveerd, is de lucht er meteen een pak schoner. En dat is iets dat de stad wil vasthouden nadat de coronacrisis voorbij is.

Het normale leven zal naar verwachting binnenkort weer langzaamaan opgestart worden in Italië. In Milaan gebruiken normaal bijna anderhalf miljoen mensen de metro om naar het werk te komen. Na opheffing van de lockdown zal de metro slechts dertig procent van dat aantal passagiers mogen vervoeren. Het stadsbestuur is bang dat de Milanezen daarom massaal in de wagen zullen stappen waardoor het toch al drukke verkeer nog eens explosief zal stijgen.

Om dat voorkomen wil de stad in ijltempo het aantal fiets- en voetgangerspaden uitbreiden. Het plan 'Strade Aperte' (Open straten) voorziet onder andere in de aanleg van 35 kilometer aan nieuwe fietspaden, nieuwe wandelpaden, bredere trottoirs, het instellen van wegen waar fietsers en voetgangers voorrang hebben, een verlaging van de maximumsnelheid in het stadscentrum tot dertig kilometer per uur en het verkeersarm maken van de woonwijk Lazzaretto.

Milaan is qua oppervlakte een kleine stad met een lengte van zo'n vijftien kilometer. Milanezen leggen gemiddeld vier kilometer af om naar het werk te reizen. Een afstand die je heel gemakkelijk op de fiets of te voet kan afleggen. De werken beginnen al in mei, als eerste aan de altijd drukke winkelstraat Corso Buenos, en zouden aan het einde van de zomer klaar moeten zijn.

Locoburgemeester Marco Granelli van Milaan vertelt in de Guardian: 'We proberen het autogebruik in Milaan al jaren te reduceren. Wanneer iedereen in een auto rijdt, is er geen ruimte voor mensen, er is geen ruimte om te bewegen en er is geen ruimte voor commerciële activiteiten buiten de winkels. Natuurlijk willen we de economie heropenen, maar we vinden dat we het op een andere basis moeten doen dan daarvoor.' Milaan hoopt met deze groene plannen een voorbeeld voor andere steden te zijn.

Ook Parijs is al bezig om het aantal fietspaden fors uit te breiden. Tegen 10 mei, wanneer de lockdown versoepeld zal worden, wil de stad 650 kilometer aan - voor een deel - pop-up fietspaden klaar hebben. Burgemeester Anne Hidalgo had met het Plan Vélo toch al een ambiteus programma klaarliggen om Parijs tegen 2024 fietsvriendelijk te maken, maar dit plan komt nu in een stroomversnelling.

