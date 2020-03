De inwoners van Venetië kunnen zich niet herinneren dat het water in hun stad ooit zo helder is geweest. Dat heeft alles te maken met de afwezigheid van duizenden boten.

Tot voor kort kampte Venetië nog met het probleem van overtoerisme. De inwoners klaagden dat hun stad in een soort museum was veranderd. Zo druk als het enkele maanden geleden nog was, zo rustig is het er nu. Zoals in veel steden in de wereld mogen de inwoners de straat enkel op om boodschappen te doen of de hond uit te laten.

Hoe naar de situatie ook is, het heeft wel het positieve effect dat het water in de kanalen nog nooit zo helder was. Je kan de visjes, krabbetjes, kleurrijke waterplanten en zelfs de zandbodem weer zien. Aalscholvers zijn teruggekeerd, eenden maken er nesten en zwamen wandelen over de verlaten piazza's. Anders dan de verhalen die op sociale media circuleerden zwemmen er nog geen dolfijnen door de kanalen, maar dat kan wellicht nog gebeuren.

Het heldere water is niet zozeer het gevolg van minder vervuiling, maar wel doordat de boten het zand niet meer voortdurend omwoelen. De lucht boven de stad is wel al een stuk schoner dankzij de afwezigheid van de duizenden motorboten, cruiseschepen en doordat de inwoners vrijwel uitsluitend binnen doorbrengen.

Voor die inwoners is het een lichtpuntje in donkere tijden. Ze hebben daarom de Facebookpagina Venezia Pulita geopend waarop ze foto's, filmpjes en hun gedachten delen over de terugkerende natuur in hun stad.

