Geruzie over bestemming muntjes Trevifontein opgelost

Het is een oude traditie: met je rug naar de Trevifontein gekeerd met je rechterhand een muntje over je linkerschouder in het water van de fontein gooien. Daarna ben je er zeker van dat je eens terug zal keren naar Rome. Sinds de film Three Coins in the Fountain uit 1954 zijn er nog twee beloftes bijgekomen. Gooi je twee muntjes in de fontein, dan zal je verliefd worden in Rome. Gooi je er drie, dan zal je trouwen met je Romeinse geliefde.

Gezien het enorme aantal toeristen dat Rome en de barokke Trevifontein jaarlijks bezoekt, belandt er iedere dag een klein kapitaal aan muntjes in het water, ongeveer 3.500 euro per dag. Dat komt neer om zo'n 1,7 miljoen euro per jaar. In 2001 besloot de toenmalige burgemeester van Rome dat dit geld geschonken zou worden aan de katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas, die het gebruikt om de armen en daklozen in de stad te ondersteunen met soepkeukens en onderdak. Het muntjesgeld maakt vijftien procent van het jaarlijkse budget van Caritas uit.

Lees ook: De mooiste barokke gebouwen

Ondertussen is het beroerd gesteld met de infrastructuur en financiën in de Italiaanse hoofdstad. Het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Virginia Raggi kampt voortdurend met een tekort. Het openbaar vervoer is belabberd, overal vallen er kuilen in de straten en bergen afval stapelen zich op. De situatie werd zo onhoudbaar dat de vereniging van schooldirecteuren waarschuwden scholen te moeten sluiten wanneer de afvalberg niet opgeruimd wordt.

Lees ook: Romeinen zijn het verval van hun stad beu

Het stadsbestuur besloot daarom in 2017 om het geld uit de Trevifontein niet langer aan Caritas te schenken, maar het te gebruiken om de infrastructuur in de stad te verbeteren. Na een storm van protesten door de oppositie en de katholieke kerk werd het besluit een jaar uitgesteld. In december besloot het stadsbestuur het muntjesgeld per 1 april 2019 alsnog weg te halen bij Caritas. De kritiek op sociale media en kranten loog er niet om. De burgemeester en haar bestuur werd verweten te stelen van de armen.

Nu is er definitief een einde gekomen aan het gekissebis over het muntjesgeld. Ook in de toekomst zal het geld ten goede komen aan Caritas. En niet alleen het geld uit de Trevifontein, maar ook dat uit de andere fonteinen in Rome.

'Ik bevestig dat de muntjes beschikbaar blijven voor de liefdadige activiteiten van Caritas. Niemand heeft er ooit aan gedacht deze fondsen weg te halen bij Caritas', vertelde Virginia Raggi aan L'Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan.

De Trevifontein is met een hoogte van 26 meter en breedte van bijna 50 meter de grootste fontein in Rome. De geschiedenis van de fontein gaat terug tot het jaar 19 voor Christus toen deze het einde vormde van het Aqua Virgo aquaduct.

De huidige barokke fontein staat er sinds 1762 naar een tekening van Gian Lorenzo Bernini en gebouwd door Nicola Salvi. In 2014-2015 werd de fontein grondig gerenoveerd en schoongemaakt. De werken werden gefinancierd door modehuis Fendi.