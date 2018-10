Romeinen zijn het verval van hun stad beu

Onder het motto 'Roma dice basta' (Rome zegt basta) trokken de mensen van de Capitolijnse heuvel naar het stadhuis van burgemeester Virginia Raggi.

De politica van de Vijfsterrenbeweging is sinds haar ambtsaanvaarding erg omstreden, omdat ze de problemen van de Italiaanse hoofdstad maar niet in haar greep krijgt. 'Raggi, een put zal je opslokken', stond er op spandoeken geschreven. Of 'Basta, la grande monnezza' (Basta, met de afvalberg) - in een toespeling naar de met een Oscar bekroonde Romeinse film 'La Grande Bellezza - De grote schoonheid'. Veel demonstranten willen dat de burgemeester opstapt.

Het protest werd georganiseerd door zes vrouwen om lucht te geven aan hun ongenoegen over de toestanden in de stad met drie miljoen inwoners. Onlangs nog stond het noodlijdende transportsysteem van Rome internationaal in de kijker, omdat een roltrap volledig bezet met voetbalsupporters in een metrostation op hol sloeg. Tientallen mensen raakten gewond.

Bovendien moet Raggi zich voor de rechtbank verantwoorden, omdat ze valse verklaringen zou afgelegd hebben. Het vonnis wordt op 10 november verwacht. Indien ze schuldig wordt bevonden, wordt de roep naar haar ontslag alleen maar luider.