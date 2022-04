De leukste Europese steden bij een meer

Voor een vakantie aan het water hoef je niet per se naar de zee. Ook aan een meer is het heerlijk toeven. Vaak zelfs nog fijner: het is er rustiger en je kan er vaak meer verschillende activiteiten ondernemen. De keuze aan leuke stadjes gelegen aan een meer is enorm in Europa. Uswitch nam de mooiste stadjes aan een meer onder de loep. Aan de hand van vijf criteria maakten ze een rangschikking van de fijnste stadjes: de gemiddelde dagtemperatuur, de gemiddelde temperatuur van het water, het aantal zonuren, de hoeveelheid groene ruimte en het aantal restaurants. Bolsena gelegen aan het gelijknamige Bolsenameer in de Italiaanse regio Lazio belandde met een score van bijna 90 punten op 100 op de eerste plaats.







Steden aan een meer © Getty Images 1. Bolsena aan het Bolsena meer in Italië.







Steden aan een meer © Getty Images 2. Sainte-Croix-du-Verdon aan het Lac de Sainte-Crox in Frankrijk







Steden aan een meer © Getty Images 3. Limone Sul Garda aan het Gardameer in Italië.







Steden aan een meer © Getty Images 4. Castiglione del Lago aan het Trasimenomeer in Italië.







Steden aan een meer © Getty Images 5. Mörbisch am See aan het Neusiedl meer in Oostenrijk.







Steden aan een meer © Getty Images 6. Orta San Giulio aan het Ortameer in Italië.







Steden aan een meer © Getty Images 7. Morcote aan het Meer van Lugano in Zwitserland.







Steden aan een meer © Getty Images 8. Sirmione aan het Gardameer in Italië.







Steden aan een meer © Getty Images 9. Keszthely aan het Balatonmeer in Italië.







Steden aan een meer © Getty Images 10. Menaggio aan het Comomeer.







Steden aan een meer © Getty Images 11. Marseillan aan het Étang de Thau.







Steden aan een meer © Getty Images 12. Iseo aan het Iseomeer.







Steden aan een meer © Getty Images 13. Marignane aan het Étang de Berre.







Steden aan een meer © Getty Images 14. Ohrid aan het Ohridmeer in Noord-Macedonië.







Steden aan een meer © Getty Images 15. Yvoire aan het Meer van Genève in Frankrijk.







Steden aan een meer © Getty Images 16. Lugano aan het Luganomeer in Zwitserland.







Steden aan een meer © Getty Images 17. Mustvee aan het Peipusmeer in Estland.







Steden aan een meer © Getty Images 18. Ascona aan het Lago Maggiore in Zwitserland.







Steden aan een meer © Getty Images 19. Talloires aan het Meer van Annecy.







Steden aan een meer © Getty Images 20. Mikolajki aan het Mikolajskiemeer in Polen.







Steden aan een meer © Getty Images 21. Bled aan het Meer van Bled in Slovenië.