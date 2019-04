Christo gaat de Arc de Triomphe in Parijs inpakken

Het kunstwerk met de titel 'L'Arc de Triomphe, Wrapped' zal slechts gedurende twee weken te zien zijn, van 6 tot en met 19 april 2020. Christo gaat de Arc inpakken met 25.000 vierkante meter aan recycleerbaar polypropyleen in een zilverblauwe kleur en 7000 meter rood touw.

De realisatie van het kunstwerk valt samen met een grote expositie van 18 maart tot 15 juni 2020 in het Centre Pompidou over Christo en zijn echtgenote Jeanne-Claude (overleden in 2009) en hun jaren in Parijs tussen 1958 en 1964.

Het plan voor het inpakken van de Arc de Triomphe ontstond in die Parijse jaren. Christo huurde destijds een kleine kamer vlakbij de Arc en maakte toen verschillende ontwerpen voor het bekleden van het monument. Nu, bijna zestig jaar later, is het dan eindelijk tijd om het plan in werkelijkheid te realiseren. Christo financiert het hele project zelf, er komen geen publieke of private fondsen aan te pas.

Het is de tweede keer dat Christo een monument in Parijs inpakt. 35 jaar geleden deden Christo en Jeanne-Claude dat al met de Pont Neuf.







Arc de Triomphe © iStock\/Getty Images .







Arc de Triomphe © AFP .







Arc de Triomphe © AFP .







Arc de Triomphe © AFP .







Arc de Triomphe © AFP .







Arc de Triomphe © André Grossmann\/2018 Christo .







Arc de Triomphe © André Grossmann\/2018 Christo .