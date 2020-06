Verschillende Belgische regio's grijpen de gevolgen van SARS-CoV-2 aan om landgenoten bij hen op staycation te lokken. Vanaf morgen zet Brugge alles op alles om het toerisme aan te zwengelen. De campagne 'Imagine Bruges' kost de stad zo'n 1 miljoen euro.

Door de coronacrisis ging Brugge van de jaarlijkse 8,3 miljoen bezoekers naar bijna niets, een verlies van 130 à 150 miljoen euro voor de regio. De campagne, die loopt tot 2022, moet het tij doen keren. In de eerste fase wil Brugge toeristen uit eigen land (nu al goed voor 52%) en de buurlanden - Nederland, Frankrijk en Duitsland - aantrekken. De nadruk ligt op verblijfstoerisme, waarvan de stad het potentieel wil optrekken van 18 naar 70%. Later volgt Groot-Brittannië, nog later verdere bestemmingen.

De slogan 'Stel je voor dat je naar Brugge op reis gaat... Imagine that' en het droomwolklogo moet potentiële bezoekers warm maken. De campagne speelt de verschillende troeven van de stad uit via sociale media, affichage en via de websites van de stad Brugge en Visit Bruges.

Begin juni nog lanceerden Toerisme Vlaanderen, de diensten voor toerisme en Logeren in Vlaanderen 'Vlaanderen Vakantieland 2.0' met YouFlanders, een app voor wie Vlaanderen wil (her)ontdekken.

