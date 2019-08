De stad Brugge wil de groei van dag- en excursietoerisme afremmen. Dat staat in de strategische visienota "Toerisme 2019-2024". De stad wil van verblijfstoerisme een prioriteit maken.

Vorig jaar kreeg Brugge nog 8,3 miljoen toeristen over de vloer. Daar kan volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog wat bij. 'We schatten tegen 2030 zeker aan 11 miljoen bezoekers te zitten', klinkt het.

Maar de manier waarop, verandert wel. Met het nieuwe toeristische plan wil de stad volop gaan voor kwaliteitsvol toerisme. 'We gaan niet meer proactief inzetten op dagtoerisme en zullen de groei van het excursionisme, waarbij toeristen slechts enkele uren in de stad vertoeven, afremmen', vertelt directeur-toerismemanager Dieter Dewulf. Zo wil de stad meer toeristen aantrekken die ook interessant zijn voor de lokale middenstand in Brugge. Daarnaast wil Brugge met de komst van het nieuwe Congresgebouw inzetten op congrestoerisme. Het drukke cruisetoerisme wil de stad dan weer meer spreiden in tijd en ruimte.

Het stadsbestuur gaat nu aan de slag om concrete plannen uit te werken. 'We willen wel benadrukken dat iedereen welkom blijft in onze stad', klinkt het nog.