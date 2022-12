Angkor Wat wacht vergeefs op de dichte toeristendrommen van weleer

De Cambodjaanse regering wil met een goednieuwsshow het herstel van het toerisme in de verf zetten, na de moeilijke coronajaren. De ticketverkoop voor het beroemde tempelcomplex van Angkor Wat is daarbij een belangrijke graadmeter. Culturele initiatieven, die afhankelijk zijn van toerisme, organiseren noodgedwongen benefietacties.

Het aantal bezoekers voor Angkor Wat is tijdens de eerste tien maanden van dit jaar met meer dan 2000 procent gestegen, in vergelijking met 2021. Dat soort spectaculaire berichten zijn terug te vinden in de Cambodjaanse media. De berekening zal op zich wel kloppen, maar je moet één en ander in perspectief plaatsen.

Een jaar geleden waren er nog strenge coronamaatregelen van kracht en was het sowieso moeilijk om Cambodja binnen te komen. Buurland Thailand schafte de strenge regels voor transitpassagiers pas in juli van dit jaar af – de Thaise hoofdstad Bangkok is een belangrijke hub voor het vliegverkeer in de hele regio.

Trots van Cambodja

Wie Zuidoost-Azië bezoekt, kan niet voorbij aan de tempels van Angkor Wat in het noorden van Cambodja. Dit Unesco-werelderfgoed is de trots van het land. Meer dan zeventig tempels uit de negende tot vijftiende eeuw staan er bij elkaar op een oppervlakte van ruim 400 vierkante kilometer.

Volgens cijfers van overheidsbedrijf Angkor Enterprise bezochten meer dan 160.000 internationale toeristen het tempelcomplex tussen januari en oktober 2022. Dat leverde 6,67 miljoen dollar op. Eind november stond de teller op 225.000 bezoekers en 9 miljoen dollar.

Ter vergelijking: in 2019 waren er 2,2 miljoen bezoekers voor de tempels, met een opbrengst van 99 miljoen dollar.

Opnieuw op peil tegen 2026

De bevoegde staatssecretaris Top Sopheak zegt dat hij de sector tegen 2026 opnieuw op dat niveau wil krijgen. En hij haalt er graag de buitenproportionele groeipercentages bij om zijn prognose te staven.

In een interview met de krant Kiripost zegt Sopheak dat personeelsbeleid een heikel punt is. “Sommige werknemers hebben een andere baan gezocht om in hun levensonderhoud te voorzien. We hopen dat ze terugkeren naarmate de situatie verbetert”.

Circus naar nieuwe hoogtes

De voorzichtige terugkeer van toeristen is niet alleen bij Angkor Enterprise te merken, maar ook bij ‘Phare Ponleu Selpak’ (of ‘Schittering van de kunst’) het beroemde circus uit de nabijgelegen stad Siem Reap.

De organisatie bestaat sinds 1994 en is ontstaan als manier om trauma’s te verwerken. Vandaag leert de ngo jongeren uit arme of moeilijke thuissituaties hoe ze hun artistieke talenten te gelde kunnen maken.

De broodnodige ticketverkoop is de voorbije jaren drastisch gedaald, al kan je ook hier niet zomaar cijfers met elkaar vergelijken.

“Het aantal verkochte kaartjes tijdens de pandemie, tot half november 2021 toen er weer toeristenvisa werden afgegeven, is nul. We hebben in die periode enkel de deuren geopend voor lokale bewoners of expats”, zegt directeur Sales en Marketing Craig Dodge.

Vergelijken met de periode voor corona kan wel. Werden er in oktober 2019 nog ruim 8000 tickets verkocht, dan waren dat er in dezelfde maand van 2022 amper 3800.

Wereldrecord ‘langste circus’

De artiesten van Phare worden opgeleid in Battambang, in vogelvlucht zo’n tachtig kilometer naar het westen. Tijdens de pandemie heeft de school een succesvolle benefietactie kunnen organiseren. Phare Ponleu Selpak staat sinds kort in het Guinness recordboek met de langste circusvoorstelling ter wereld.

In het voorjaar van 2021 stonden meer dan negentig artiesten ruim 24 uur aan één stuk op het podium. Teams wisselden elkaar af, met korte hazenslaapjes tussendoor, ze brachten voortdurend andere acts en er moest permanent publiek aanwezig zijn. Phare haalde met het initiatief 150.000 dollar op aan giften en sponsorgeld.

Inkomstenverlies

Maar de reguliere voorstellingen werden tijdens de coronaperiode geschrapt en de leerlingen, die niet langer vergoed werden voor hun podiumprestaties, moesten een ander inkomen zoeken.

“Ik heb als verhuizer gewerkt en als bouwvakker op verschillende werven om wat geld te verdienen”, zegt Avab (25). “Tussendoor konden we wel wat oefeningen doen, om onze circusvaardigheden op peil te houden, maar dat bleef erg beperkt”.

Eenzelfde verhaal bij Singlom (29) “Ik heb een vrouw en twee kleine kinderen. Ze moeten eten, zijn af en toe ziek en hebben een dokter nodig…dus ik moest wel kleine klussen aannemen”.

Dara (28) heeft onder meer als tuktukchauffeur gewerkt, als ober in een restaurant en als bewakingsagent. “Phare is meer dan een circus of een school”, vertelt hij. “Het is een familie, we trainen samen, eten samen, slapen hier soms ook. Dat groepsgevoel heb ik tijdens covid enorm gemist”.

Hoopvolle ‘Fight for light’

Vandaag kunnen de artiesten dus opnieuw het podium op. Manager Osman Khawaja ziet de toekomst hoopvol tegemoet. “De coronaperiode is duidelijk voorbij, onze voorstellingen lopen zoals vroeger, lesgevers hebben hun normale salaris weer. We hopen dat we dertig procent van ons werkbudget zelf kunnen genereren met ticketverkoop. De rest zal nog altijd moeten komen van giften en sponsoring.”