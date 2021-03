Na de opening van de Kustroute in het najaar van 2020, lanceert Vlaanderen drie nieuwe icoonfietsroutes: de Schelderoute, Frontroute 14-18 en Kempenroute.

In oktober 2020 stelden vijf Vlaamse Provincies en Toerisme Vlaanderen de eerste van acht nieuwe icoonfietsroutes voor: de Kustroute. Nu zijn de volgende drie routes klaar: de Schelderoute, Frontroute 14-18 en Kempenroute. Deze acht nieuwe thematische routes zullen de klassieke LF-routes in Vlaanderen vervangen.

De fietsroutes zijn zorgvuldig uitgestippeld, liggen volledig op het fietsknooppuntennetwerk en zijn in beide richtingen bewegwijzerd met nieuwe en uniforme borden.

De Schelderoute, 180 kilometer

De Schelderoute start in Spiere-Helkijn op de grens van West-Vlaanderen en Henegouwen en volgt de loop van de Boven-Schelde en Zee-Schelde. In het deel dat door West-Vlaanderen loopt, ontdek je de natte Scheldemeersen met zijn oude Scheldearmen. Vervolgens baant het fietspad zich kronkelend een weg door de Vlaamse Ardennen, de Leiestreek, het Scheldeland en het Waasland. De bedoeling is er om er een grensoverschrijdende route van te maken die start bij de bron van de Schelde in Frankrijk en eindigt bij de monding in Nederland.

In de provincie Antwerpen brengt een veerpont de fieters naar de rechteroever van de Schelde waar je op de Kaai van Sint-Amands het graf van dichter Emile Verhaeren passeert. Verder fiets je door het voormalige vissersdorpje Mariekerke, door het stiltegebied van Weert, langs het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde in Bornem, door de fietserstunnel onder de Schelde en langs het Steen en de haven in Antwerpen.

. © Getty Images

De Frontroute 14-18, 100 kilometer

De Frontroute loopt tussen Nieuwpoort en Mesen. Je fietst langs het front van de Eerste Wereldoorlog waar herdenkingsbomen tonen waar de Duitse en geallieerde frontlinies liepen. Je komt langs bunkers, loopgraven, bomkraters, militaire begraafplaatsen en ondergrondse tunnels. Wil je meer weten over wat zich hier in de jaren tussen 1914 en 1918 allemaal heeft afgespeeld, dan kan je één van de musea - zoals het Memorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders Fiels Museum of het Museum aan de IJzer - langs de route bezoeken.

De Kempenroute, 203 kilometer

De derde route die nu gelanceerd wordt is de Kempenroute die loopt door de provincies Antwerpen en Limburg. Behalve door prachtige landschappen zoals de Kempense Meren, passeer je ook enkele beroemde industriële erfgoedsites zoals C-mine in Genk.

Nog meer ambitie

De icoonfietsroutes zijn een onderdeel van het ambitieuze project 'Toeristisch-recreatief fietsen in Vlaanderen 2020-2025'. Behalve de nieuwe fietsroutes zal er onder andere een meertalige portaalwebsite over fietsen in Vlaanderen komen en worden er nieuwe fietsgidsen uitgbracht, zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen.

. © Toerisme Oost-Vlaanderen

