Aan de kust is de nieuwe fietsroute van Vlaanderen geopend. De route is een van de acht Vlaamse 'icoonfietsroutes' die vanaf het voorjaar van 2021 de klassieke LF-routes vervangen.

Met de icoonfietsroutes wil Vlaanderen zich op de kaart zetten als een internationale bestemming voor fietsvakanties.

Fietsers kunnen aan de kust voortaan gebruik maken van de nieuwe kustroute. De kustroute vervangt de bijna 20 jaar oude Kustfietsroute van Westtoer en komt ook in de plaats van de LF1 Noordzeefietsroute en sluit aan op de Kustroute in Nederland en La Vélomaritime in Frankrijk.

De nieuwe fietsroute van 93 kilometer is de eerste van acht fietsroutes die Toerisme Vlaanderen, Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg uitrollen tussen oktober 2020 en juli 2021.

De routes worden omgedoopt tot 'icoonfietsroutes' en zullen integraal op het fietsknooppuntennetwerk liggen. Er gaat daarbij aandacht naar de bereikbaarheid van de start- en eindpunten met het openbaar vervoer en naar aansluitingen met routes in Wallonië, Nederland en Frankrijk. De bewegwijzering gebeurt in twee richtingen en wordt volledig vernieuwd.

De nieuwe fietsroutes vervangen de LF-routes, die bijna 30 jaar geleden gerealiseerd werden op initiatief van de fietsersgemeenschap. De bewegwijzering van de oude LF-routes wordt geleidelijk ontmanteld vanaf de herfstvakantie 2020 en zal helemaal verdwenen zijn tegen het begin van de lente 2021.

