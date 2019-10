Vanuit deze glazen iglo's middenin de Finse wildernis heb je een perfect zicht op het noorderlicht dat hier tweehonderd dagen per jaar te zien is.

Vanuit de glazen iglo's in het Kakslautanen Arctic Resort middenin de Finse wildernis heb je een perfect zicht op het noorderlicht dat hier zo'n tweehonderd dagen per jaar - tussen eind augustus en eind april - te zien is. Dankzij het speciale glas blijven de iglo's sneeuwvrij en is het binnenin de hele tijd aangenaam warm.

Je kan overnachten in iglo's die volledig van glas gemaakt zijn of in houten blokhutten met daaraan een halve glazen iglo waarin de slaapkamer is gevestigd. Je kan ook overnachten in echte iglo's van sneeuw. Hoe koud het buiten ook wordt, binnenin zo'n koepel van ijs daalt de temperatuur nooit beneden de zes graden Celsius onder nul.

Kakslauttanen Arctic Resort © Kakslauttanen Arctic Resort, Lapland, Finland

Het familiehotel ligt zo'n tweehonderd kilometer boven de poolcirkel en dat betekent dat het er in de zomer vrijwel continu licht is en dat je er in de winter volop van de sneeuw en het noorderlicht kan genieten.

Het resort wordt omringd door de imposante natuur van Fins Lapland. Het ligt op een steenworp afstand van Urho Kekkonen National Park, het op één na grootste nationale park in Finland en één van de laatste uitgestrekte echte wildernissen in Europa.

Kakslauttanen Arctic Resort © Kakslauttanen Arctic Resort, Lapland, Finland

Het is een ruig landschap van dichte bossen onderbroken door met heide en lage struiken begroeide bergtoppen. In de winter verandert het in een betoverend winterlandschap. Dat wordt nog verstrekt wanneer 's nachts noorderlicht het besneeuwde landschap in de mooiste kleuren hult.

Behalve naar het noorderlicht kijken kan je er ook tochten met sledehonden of rendieren maken, rijden op een sneeuwscooter, ijsvissen, skien, langlaufen, snowboarden, ijsduiken, het huis van de Kerstman bezoeken en heerlijk warm worden in een traditionele Finse sauna.

