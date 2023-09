Thuiskomen op Tenerife: insider tips voor een uitzonderlijk verblijf

Toeristisch en oninteressant. Susan en Leo hadden geen hoge pet op van Tenerife toen ze er voor het eerst kwamen. Tot ze er per ongeluk op hun droomhuis botsten. Bijna vijftien jaar later kennen ze het Canarische eiland als hun broekzak.

Dikke kans dat je het huis op deze foto’s herkent. Het vakantiehuis op Tenerife van Susan Theunissen en haar man Leo Coolen is namelijk een veelgebruikte locatie voor modeshoots. Fotograaf Marie Wynants kwam hier de laatste Marie Jo-campagne maken. A.S.Adventure was hier al een paar keer. En ook de beelden voor de collab-collectie van Chloé en Eres werden hier geshoot. Niet verwonderlijk als je het fotogenieke ronde zwembad, het prachtige designinterieur en de imposante terrassen ziet. Om nog maar te zwijgen van het spectaculaire uitzicht over de oceaan en de rotsen waar de golven tot dertig meter hoog tegenaan spatten.

Theunissen en Coolen zijn geen vreemden voor de modewereld. Hun verhuurbedrijf Sprookjes is al decennialang hofleverancier van props voor defilés van onder meer Dries Van Noten, Lanvin, Dior, Louis Vuitton en Miu Miu. Susan: “Onze oudste zoon Max zit sinds een paar jaar mee in de zaak. Dat geeft een nieuwe boost met een nieuwe, internationalere naam – AM Antwerp – en een volwaardige webshop. Intussen verkochten we een groot deel van de Sprookjes-stock. We focussen nu vooral op vintage verlichting.”

Buiten leven

Het was puur toeval dat Theunissen en Coolen belandden op Tenerife, het grootste Canarische eiland. “Eigenlijk had ik een heel negatief beeld van Tenerife. Het leek me supertoeristisch en lelijk. Maar vrienden overtuigden ons om het toch eens te proberen”, vertelt Susan. “Toen ontdekten we per toeval een coole maar totaal vervallen seventiesvilla pal aan de kust met een bord ‘Se vende’ (Te koop, red.). Eigenlijk zochten we helemaal geen vakantiehuis, maar deze kans konden we niet laten liggen.”

Dat was in 2011. Susan, die opgeleid is als architect, verbouwde het volledig. Sindsdien was dit hun uitvalsbasis voor hun gezinsvakanties met hun drie kinderen, maar ook met vrienden. Met acht slaapkamers en 600m2 is het groot genoeg. “Het klimaat is er fantastisch. Het is nooit te heet en nooit te koud. Je kan hier het hele jaar door buiten leven. En de oceaan is altijd warm genoeg voor een duik. Intussen zijn onze kinderen groter – de oudste twee zijn twintigers – en zij komen hier nu zelf met vrienden.”

Koffer vol kopjes

Het beeld dat Susan had van Tenerife strookt maar voor een deel met de werkelijkheid. Enkel in het zuiden domineert het massatoerisme. Op de rest van het eiland vind je ongerepte natuur en charmante dorpjes. Nu Susan en Leo hier al bijna vijftien jaar op vakantie komen, kennen ze het eiland door en door. “We hebben wat lokale vrienden die ons fijne plekken tonen”, vertelt Susan. “Het eiland is echt heel mooi. Geen toeval dat hier zoveel films worden opgenomen. Regelmatig krijgen we de vraag om sterren in ons huis te laten logeren, omdat er geen inkijk is vanaf de straat.”

Intussen zijn Tenerife en werk met elkaar verbonden. Hun bedrijf AM Antwerp levert regelmatig lampen, bijvoorbeeld voor een klein boetiekhotel dat binnenkort opent in de hoofdstad. “Goede vintagewinkels zijn er helaas nog niet op het eiland. We verschepen alles naar daar in containers. En elke keer als wij naar Tenerife gaan, steek ik mijn koffer vol. Onlangs vloog ik met een koffer vol koffiekopjes.”

Favoriete adressen van Susan en Leo

SLAPEN

Casacosta: De villa van Susan en Leo is te huur. Ze ligt op een halfuur rijden van de hoofdstad en op een kwartier van de luchthaven. Met acht slaapkamers is er plek voor maximaal twintig personen. Voor wie dat een maat te groot is: in een vervallen annex van het huis maakten Susan en Leo een tweede, kleiner vakantiehuis met drie slaapkamers: Casacosta Nextdoor. Je kan de twee ook samen huren. Naast het zwembad is er ook een groot natuurlijk zwembad dat zich vult met zeewater dat binnenstroomt via de golven.

Casacosta vanaf 700 euro per nacht, Casacosta Nextdoor vanaf 240 euro per nacht. Llanos del Poris 20, Poris de Abona

© Jean Marc Wullschleger / Living Agency

ETEN EN DRINKEN

“Van origine heeft Tenerife geen rijke keuken. Ze aten vaak vis met groente. En in het noorden veel konijn. In gewone dorpjes vind je nog altijd heel basic eten. In Santa Cruz en La Laguna kan je wel goed eten. In het zuiden zijn er enkele hotels met een sterrenrestaurant.”

Mercado Nuestra Señora deAfrica is een fijne markt tegenover het TEA-museum. Aan de buitenkant zijn er fijne lunchbarretjes. In de kelder van de visafdeling kan je ook iets eten tussen de handelaars.

Av. de San Sebastián, 51, Santa Cruz

CasaNila: “Dit is ons favoriete restaurant. Het is gelegen in El Sauzal: een prachtig dorpje in het noorden van het eiland.”

C. la Iglesia, 2 in El Sauzal



In het noorden zijn er verschillende wijndomeinen, die vaak een eigen boerderijwinkel hebben. Je herkent ze aan het bordje Guachinche langs de weg. Op zondag kan je een boemeltoer doen om te proeven en iets kleins te eten. De wijngaarden hebben daar vaak heel oude stokken, omdat de ziektes van het Europese vasteland hen nooit bereikten.

San Miguel deTajao: “Dit kleine dorpje is een mekka voor visliefhebbers. Kies je vis aan de toog in een van de vele restaurantjes.”

Agua y Sal in San Miguel de Tajao © gf

El Burgado: “Een niet te missen restaurant. Gelegen in een mooi jarenzeventiggebouw aan de kust. Op het terras, overspannen met oude visnetten, kijk je uit over de oceaan en de bergen. Het eten is niet geweldig, maar de plek is dat wel. Toen we net naar Tenerife kwamen, zaten we hier altijd alleen. Maar nu is het door een groter publiek ontdekt.”

Avenida el Rincon in Buenavista del Norte

Restaurant El Burgado © gf

CULTUUR

Santa Cruz: “Leo en ik zijn echt weg van de hoofdstad, een mooie oude stad”, zegt Susan. “De architectuur verraadt duidelijk Zuid-Amerikaanse invloeden. Tenerife was vroeger een tussenstop op die vaarroute. Mijn tips: flaneer over de Ramblas met tientallen rode kunstwerken. Je passeert dan ook het Parque García Sanabria, een tropisch park met speciale bomen. Wij gaan daar altijd iets eten of drinken bij Strasse Park, een paviljoen midden in de tuin.”

Santa Cruz © Thx Agency

Garachico: Oorspronkelijk was het noorden het enige stuk van het eiland dat bewoond was. Daarom vind je hier nog mooie oude dorpjes, waaronder Garachico, met kleine winkeltjes, restaurants en natuurlijke zwembaden.

Natuurlijke zwembaden in Garachico © Thx Agency

TEA museum: Het Zwitserse architectenbureau Herzog & De Meuron ontwierp in de hoofdstad zowel het plein Plaza Espana als het TEA museum. Daar is een permanente collectie te zien van een lokale surrealistische schilder, samen met veel fotografie. “Architect Jacques Herzog heeft ook een vakantiehuis in Tenerife, niet ver van bij ons. We gaan weleens samen eten.”

Av. de San Sebastián, 10 in Santa Cruz

Museo de la Naturaleza y el Hombre: Dit museum ligt om de hoek van TEA. Omdat er in Tenerife verschillende natuurlijke mummies werden gevonden van de originele bewoners, organiseert het museum regelmatig expo’s rond dat thema. “Wij hebben ook een mummie en die werd hier een paar jaar geleden tentoongesteld. Bekijk zeker de agenda van het museum. ’s Avonds zijn er regelmatig optredens en filmvoorstellingen op de patio.”

Calle Fuente Morales s/n in Santa Cruz

“Boek een voorstelling in het Adán Martín Auditorium van de Spaanse architect Santiago Calatrava, die ook de stations in Luik en Bergen ontwierp.”

Avenida de la Constitución 1 in Santa Cruz

Adán Martín Auditorium © gf

El Tanque: Deze grote oude olietank uit een vroegere raffinaderij werd omgebouwd tot cultureel centrum. Het is een plek voor expo’s en concerten. “Dit is echt een interessante plek. In 2015 werd de toenmalige Tate Modern-directeur, de Belg Chris Dercon, hier uitgenodigd. Tijdens zijn speech zei hij: ‘Misschien haalde Jacques Herzog zijn idee voor de Tate-uitbreiding wel bij El Tanque.’”

Calle Adán Martin Menis 1 in Santa Cruz

La Laguna is een prachtige slenterstad met veel studenten, omdat er een universiteit is. “Tip: neem een trui mee. Omdat het een pak hoger ligt, kan het er wat frisser zijn.”

Fernando Menis is de beste architect van het eiland. In het zuiden bouwde hij een groot kunst- en conferentiecentrum, Magma. Ook heel mooi is The Holy Redeemer Church: een kleine kerk met een gemeenschapscentrum in een buitenwijk van La Laguna. “Moeilijk te vinden, maar prachtig.”

Avda. Los Pueblos, s/n in Costa Adeje en C. Volcán Estromboli, 32 in La Laguna

The Holy Redeemer Church © GF

SPORT EN NATUUR

“Tenerife is echt een natuureiland dat uitnodigt om te sporten: van klimmen en wandelen tot fietsen. Zo deden onze kinderen ooit een hevige hiking-tocht waar ze onder meer zes meter omlaag moesten springen met touwen.”

El Teide: “Deze vulkaan is een must-see. De natuur is er enorm indrukwekkend. Op weg naar boven kan je stoppen aan het mooie dorpje Vilaflor. Op het plateau bovenaan is er ook een parador, een eenvoudige herberg. Een bijzondere plek om eens een nachtje te slapen, maar dat moet je wel ruim op tijd reserveren. Wie wil kan ook met de kabelbaan omhoog. Voor het restaurant bij het station maakten we met AM Antwerp een gigantische installatie met zestig kleurige vintage lampen. Een samenwerking met Piet Hein Eek, die de meubels leverde.”

Parque Nacional del Teide © Thx Agency

Anaga: Een minder bekend natuurgebied is het Anaga-gebergte, in het noorden van het eiland. “Zo ruw als de Teide is, zo groen is Anaga. Je kan er mooi wandelen, maar je kan ook met de auto over de berg rijden. Aan de andere kant kom je uit bij Playa de Anosma, een wat wilder strandje waar je ook kan zwemmen. Wel opletten voor de woeste zee. Er zijn daar ook een paar volkse restaurantjes waar je kan lunchen.”

Verse vis op Playa de Anosma, Anaga © Milan Pieteraerents

El Médano: Tenerife is ideaal voor surfers, zowel golfsurfen als kiten. Dé plek is El Médano, vlak bij de luchthaven. “Let wel: op Tenerife waait het altijd hard, dus het is niet geschikt voor beginners.”

Teno-gebergte: “Dit bevindt zich in het oosten, je kan er ook mooi wandelen. Op Punta de Teno aan de kust heb je een prachtig uitzicht over het eiland en de zee.”

“Walvissen en dolfijnen spotten is wat toeristisch, maar zeer mooi. Vanaf de boot heb je ook een prachtig uitzicht op Acantilados de Los Gigantes: enorme rotsen die tot 800 meter uit de zee steken. En op de sprookjesachtige baai van Masca. Een alternatief dat wij onlangs testten: eerst een stuk kajakken op volle zee en van daaruit snorkelen, en dolfijnen en schildpadden spotten. Je mag enkel meedoen tussen 13 en 65 jaar.”