25 plaatsen die je moet zien in Engeland

Romeinse baden in Bath, Stonehenge, wereldberoemde musea, schitterende natuurgebieden en knusse dorpjes: List25 maakte een overzicht van de 25 bezienswaardigheden die je niet moet missen in Engeland (niet te verwarren met Groot-Brittannië).

1. Roman Baths in Bath © iStockphoto Deze baden behoren tot de best bewaarde Romeinse baden ter wereld. Eromheen staan schitterende 18e en 19e-eeuwse gebouwen. Zwemmen mag er overigens niet.







Roman Baths in Bath © iStockphoto







2. Seven Sister Country Park © iStockphoto Een onaangeroerd stuk van de Britse kust met witte kliffen van kalk en daarachter uitgestrekte graslanden.







Seven Sister Country Park © iStockphoto







3. University of Cambridge © iStockphoto Deze universiteit behoort niet alleen tot de beste in de wereld en de oudste in het Verenigd Koninkrijk, maar bezit ook nog een prachtige campus.







University of Cambridge © iStockphoto







4. Chinatown in Londen © iStockphoto Aan het begin van de 20e eeuw openden Chinese immigranten winkeltjes in dit deel van Londen omdat daar vaak Chinese zeelui vertoefden. De beste en meest authentieke Chinese restaurants vind je nog altijd hier.







Chinatown in Londen © iStockphoto







5. The Eden Project © iStockphoto Dit project staat helemaal in het teken van duurzaamheid. Er zijn prachtige en cereatief aangelegde tuinen, kunstwerken en geregeld muziekevenementen. Je komt er op een leuke en interactieve manier veel te weten over duurzaamheid.







The Eden Project © iStockphoto







6. Liverpool Maritime Mercantile City © iStockphoto Maritieme handelsstad Liverpool speelde in de 18e en 19e eeuw een belangrijke rol in het verschepen van slaven en emigranten naar de Verenigde Staten. Daarom staat het op de werelderfgoedlijst van Unesco. Tegenwoordig worden er de modernste haventechnieken en transportmiddelen gebruikt. Er staan veel mooie historische gebouwen waarin nu onder andere musea gevestigd zijn.







Liverpool Maritime Mercantile City © iStockphoto







7. Hadrian's Wall © iStockphoto De Romeinse keizer Hadrianus liet deze verdedigingsmuur in het jaar 122 bouwen. Een groot deel van de muur staat nu nog altijd overeind.







Hadrian's Wall © iStockphoto







8. Durham Castle © iStockphoto Dit mooie kasteel stamt uit de 11e eeuw en ligt op een mooie plaats langs de River Wear en tegenover Durham Cathedral. Het maakt tegenwoordig deel uit van de universiteit, maar samen met een gids mogen toeristen het bezichtigen.







Durham Castle © iStockphoto







9. Malvern Hills and Commons © iStockphoto De Malvern Hills is een keten van heuvels in Worcestershire, Herefordshire en Gloucestershire. De oudste rotsen in het Verenigd Koninkrijk zijn hier te vinden en vanaf de toppen kijk je mooi uit over het dal.







Malvern Hills and Commons © iStockphoto







10. York Minster © iStockphoto Prachtige kathedraal gebouwd in de 14e eeuw met middeleeuwse glas-in-lood ramen zoals het 16 meter lange Five Sisters Window.







York Minster © iStockphoto







11. Royal Observatory Greenwich in Londen © iStockphoto Dit observatorium in Greenwich Park heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de navigatie en astronomie. Tegenwoordig is het eerst en vooral een toeristische attractie.







Royal Observatory Greenwich © iStockphoto







12. Soho in Londen © iStockphoto De wijk Soho is onlosmakelijk verbonden met entertainment en uitgaan: aparte winkeltjes, dure restaurants en kleine goedkope tentjes, grote musicalvoorstellingen en ook kleine stand-up acts....







Soho in Londen © iStockphoto







13. Lake District National Park © iStockphoto Een prachtig gebied in het noordoosten van Engeland met bergen, talloze meren en bossen. Niet voor niets vonden dichters als William Wordsworth hier inspiratie voor hun romantische gedichten.







Lake District National Park © iStockphoto







14. Westminster Abbey © iStockphoto Grote gotische kerk waar de Britse koningen en koninginnen worden gekroond en begraven.







Westminster Abbey © iStockphoto







15. British Museum in Londen © iStockphoto Dit museum werd in 1759 geopend en bezit zo'n acht miljoen voorwerpen uit alle hoeken van de wereld. De bedoeling van het museum is het levend houden van de menselijke geschiedenis en cultuur.







British Museum in Londen © Epa







16. Stratford-upon-Avon © iStockphoto William Shakespeare werd geboren in Stratford-upon-Avon. Het stadje ziet er nog vrijwel uit zoals toen en is zeker niet alleen interessant voor liefhebbers van Shakespeare.







Stratford-upon-Avon © iStockphoto







17. Warwick Castle © iStockphoto Willem de Veroveraar liet dit kasteel in 1068 bouwen en het werd herbouwd in de 12e eeuw. De beroemde tuinarchitect Capability Brown ontwierp in de 18e eeuw de tuinen rondom het kasteel.







Warwick Castle © iStockphoto







18. Lizard Peninsula © iStockphoto Het zuidelijkste puntje van Engeland waar grillige rostpunten boven de zee uitsteken.







Lizard Peninsula © iStockphoto







19. Madame Tussaud's Wax Museum in Londen © iStockphoto Londen is de plaats waar de Française Marie Tussaud in 1835 haar eerste museum met levensechte wassenbeelden opende. Ondertussen zijn er zo'n twintig wassenbeeldenmusea in de wereld.







Madame Tussaud's Wax Museum © iStockphoto







20. Tower of London © iStockphoto Dit kasteel gebouwd in 1078 ligt middenin het centrum van Londen op de oever van de Thames. Het vervulde in de loop van de eeuwen een groot aantal functies. Zo diende het als fort, koninklijk paleis, gevangenis, arsenaal en museum.







Tower of London © iStockphoto







21. Canterbury Cathedral © iStockphoto Het belangrijkste christelijke bouwwerk in Engeland en de plaats waar in 1170 de beroemde aartsbisschop Thomas Beckett werd vermoord.







Canterbury Cathedral © iStockphoto







22. Cotswolds © iStockphoto De Cotswolds is een heuvelachtig gebied in het zuidwesten van Engeland. In het mooie landschap liggen overal charmante dorpjes en stadjes.







Cotswolds © iStockphoto







23. Stonehenge © iStockphoto Stonehenge beboort tot de bekendste bezienswaardigheden in de wereld. De megalithische site dateert waarschijnlijk uit de periode tussen 2400 en 2200 voor Christus.







Stonehenge © iStockphoto







24. Jurassic Coast © iStockphoto Een stuk van de zuidkust van Engeland dat bekendstaat om zijn steile kliffen en bijzondere geologie. Er werden ook veel goed bewaarde fossielen van allerlei dieren gevonden.







Jurassic Coast © iStockphoto







25. Natural History Museum in Londen © Reuters Met een collectie van zo'n 70 miljoen voorwerpen behoort dit museum tot de grootste natuurhistorische musea in de wereld. Van de kleinste ongewervelde dieren tot de grootste dinosauriërs: je kan het er allemaal zien. En het gebouw zelf is zelf al een bezienswaardigheid op zich. En een leuke bijkomstigheid: het is gratis toegankelijk (enkel voor sommige tijdelijke tentoonstellingen moet je entree betalen).