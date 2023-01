NMBS plant proefproject met stiltecoupés

Vervoersmaatschappij NMBS bereidt een proefproject voor met stiltewagons.

Dat schreef De Standaard en het nieuws wordt bevestigd door NMBS-woordvoerder Bart Crols.

In Nederland bestaan stiltewagons al meer dan twintig jaar. Reizigers, die graag in stilte reizen, lezen, werken, kunnen er terecht. In België bestaan ze nog niet, maar daar zou verandering in kunnen komen.

‘In het openbaredienstencontract met NMBS zijn heel wat nieuwigheden opgenomen voor meer reizigerscomfort. Zo komen er binnenkort tests met stiltecoupés’, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vrijdagnamiddag op Twitter. ‘Ideaal voor rustzoekers die willen lezen of werken op de trein!’

Woordvoerder van NMBS Bart Crols laat weten dat de treinmaatschappij momenteel ‘hard aan het werk is om het proefproject voor te bereiden’. Een juiste timing kan hij nog niet geven, maar de plannen ‘beginnen concreet te worden’.

Crols benadrukt ook dat het opzetten van een proefproject de normale werkwijze is voor de lancering van een nieuw project. Of de wagons er komen, hangt af van de resultaten van het proefproject. De NMBS zal dan ook feedback vragen van de reizigers die de wagons gebruiken.

‘De bedoeling is om de klantvriendelijkheid te verbeteren en meer mensen op de trein te krijgen, dus is feedback ook erg belangrijk’, zegt Crols. De NMBS krijgt al regelmatig de vraag om stillere plekken te voorzien op de trein, voegt hij nog toe.