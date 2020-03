Hopen op een zorgeloze zomer doet ook dromen van een flitsende strandoutfit.

1. Body positivity

Merken die zich specialiseren in badmode zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt, welke maat je ook hebt. Prima DonnaPrimaDonna Swim is sinds 2014 een vaste waarde voor dames met een maatje meer. In de swimwearcollectie combineert het Belgische merk het comfort en de steun van lingerie met de nieuwste trends in badmode. En om het kiezen iets makkelijker te maken lopen veel pasvormen uit de lingeriecollectie door in de badmode. Vrouwen met een zwaardere boezem kunnen deze zomer dus zonder zorgen op het strand flaneren. HunkemöllerDanielle van Grondelle was vorig jaar het eerste plussize model in de campagnes van het Nederlandse lingeriemerk Hunkemöller. Ondertussen heeft ze ook haar eigen lijn gekregen bij het merk. 'Hunkemöller X I am Danielle' is ontworpen voor vrouwen met rondingen en is met kleuren als oranje en bordeaux volledig mee met de trends. Danielle zelf staat voor body positivity en dat straalt haar collectie ook uit. RyllaceRyllace focust zich op de curvy vrouwen onder ons. De webshop biedt kleding aan van maat 46 tot maat 56 en bracht in januari ook een eerste eigen swimwearcollectie uit. De 'Ryllace Plus Size Resort Collection' heeft bikinibroekjes met hoge tailles, badpakken met decolletés en veel tropische prints. Het is de bedoeling om de kast van elke plussize vrouw te voorzien van fashionable items. Dit seizoen is je badpak niet alleen een strandoutfit. Dankzij lange mouwen, ruches, fluwelen of zelfs satijnen details of een bijbehorende riem kun je je badkleding net zo goed in de stad dragen. Uit een recent onderzoek van Fedelin, de federatie voor lingeriespeciaalzaken, blijkt dat maar liefst 70 procent van de vrouwen de verkeerde maat beha kiest of een te groot of te klein bikinibovenstuk draagt. Nochtans is een goede ondersteuning van de boezem cruciaal, zowel onder kleding als in het zwembad. "Veel vrouwen zijn er zich niet van bewust dat hun behamaat wijzigt door de jaren heen. Daarbovenop laten ze zich niet vaak genoeg professioneel opmeten", legt Deborah Sonneville uit. Deborah werkt voor Van de Velde, waar ze verkopers opleidt om de perfecte maat te kunnen vinden. "Wij werken nauw samen met onze lingerieverdelers en leiden hen op zodat zij de ideale paskamerservice kunnen bieden aan de klanten." Maar hoe bepaal je de juiste maat? "Zorg dat het rugpand ongeveer op dezelfde hoogte komt als de beugels. De beugels moeten op je ribbenkast rusten, net zoals het middenstuk, dat comfortabel tegen je borstbeen hoort te zitten. Vervolgens zijn er de cups. Die moeten de borsten volledig omhullen zonder te snijden of te gapen. Ten slotte mogen de schouderbandjes niet snijden, maar ook niet afzakken. Kortom: als alles goed zit heb je de juiste maat." Voor optimale begeleiding maak je een afspraak in een gespecialiseerde lingeriezaak. Nu de mooie dagen op komst zijn, duikt oranje op als de trendkleur van de zomer. De knalkleur spat van de nieuwe lichting bikini's en badpakken af.