De multimerkenwinkel heeft ambitieuze duurzaamheidsplannen: binnen exact vijf jaar moet tachtig procent van alle geproduceerde artikelen duurzaam zijn. Hiervoor neemt de kledingketen enkele concrete maatregelen.

Van de twaalf eigen merken die ZEB zelf uitbrengt, bestaat nu al zeventig procent uit duurzaam materiaal. Hier gaat het over biologisch katoen, gerecycleerde garen en Lyocell, een stof gemaakt uit cellulose en houtsnippers. 'Ook van onze leveranciers verwachten we dat ze hun best doen voor een beter milieu', aldus CEO Luc van Mol. Daarom wordt bij hen gekeken hoe we het gebruik van chemicaliën en biologische verfstoffen kunnen optimaliseren. Merken die tegen 2025 niet voldoen aan onze eisen, worden uit het aanbod gehaald.'

Ook de pas geopende pop-up store met enkel vintagestukken in de aanbieding, is een doelbewuste stap in de duurzame richting. ZEB wil zo zijn klanten aanzetten om kwalitatieve vintagekledij te combineren met nieuwe stuks. Na drie maanden wordt op basis van het succes beslist of de vintagewinkels zullen uitbreiden naar de rest van het land.

'Door de invoering van een digitaal kassaticket en de introductie van herbruikbare draagtassen, besparen we meer dan 380 ton papier per jaar. Plastic kledinghoezen en -hangers worden met de helft verminderd en de verpakking van de online aangekochte kledingstukken wordt volledig duurzaam.' Een extraatje: op zaterdag 2 mei daagt ZEB iedereen uit om deel te nemen aan hun grote Beach Clean, op het strand van Blankenberge.

