Zalando koopt niet langer je tweedehandskledij over

Er is weinig animo voor de pre-owned service van Zalando, een dienst waarbij klanten tweedehandskledij konden kopen en verkopen. Voortaan kan er enkel nog gedragen kledij gekocht worden.

In 2020 startte Zalando, in navolging van andere modemerken, met de pre-owned service. ‘De interesse in tweedehandsmode is groot en groeit alleen maar, vooral bij millennials. We verwachten dat die markt in België nog met elf procent zal toenemen. We weten dat ook onze klanten graag plaats maken in hun kast door hun items een tweede leven te geven of in te ruilen voor iets nieuws. We willen aan die vraag voldoen door een gemakkelijke en betrouwbare oplossing te bieden’, klonk het toen optimistisch bij Jacintha De Graaf, hoofd van Zalando Benelux.

Het concept was eenvoudig: klanten kondenfoto’s van hun kleding uploaden en zo stuks die ze niet meer dragen doorverkopen. Al de rest werd geregeld door Zalando. Het bedrijf stelde een aankoopprijs voor, en nam ook de levering van de stuks aan de koper voor zijn rekening. Consumenten werden echter niet vergoed in cash, maar in tegoedbonnen. Er was ook een optie om het geld te doneren aan het goede doel.

Een simpel concept, maar toch kwam het noch in ons land, noch in Frankrijk van de grond. ‘Het aanbod van tweedehandsspullen komt niet overeen met de vraag’, aldus het bedrijf. Voortaan kan je enkel nog tweedehandsstuks kopen via Zalando.