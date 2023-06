Vier tips om je beter te voelen in badkledij

Na maanden van verhullende winterkleren is het voor veel mensen een grote stap naar zwemkleding. Psychologe Jana Reck is gespecialiseerd in lichaams- en zelfbeeld en Hanne Cuypers profileert zich als fat activist. Ze delen hun feelgoodtips

1- Trek je zwemkledij aan

Nadert je vakantie, trek dan thuis al een paar keer je badkledij aan. Door naar jezelf te kijken zonder een oordeel te vellen, wen je aan hoe je lichaam eruitziet in zwemkledij. De kracht zit in herhaling. Hoe vaker je tijd doorbrengt in bikini of zwembroek, hoe bewuster je mild bent voor jezelf en hoe makkelijker dat na verloop van tijd zal zijn.

2- Kijk om je heen

Hoe vaker je verschillende soorten lichamen ziet, hoe makkelijker het wordt om je eigen lichaam te accepteren. Probeer je daarom zowel in het dagelijks leven als online te omringen met mensen in verschillende maten. Volg profielen die je positieve energie geven en verwijder accounts die je onzeker maken.

3- Ga voor comfort

Jij moet niet in de kleren passen, de kleren moeten jou passen. Kies dus voor badkledij die comfortabel zit. Een lichaam verandert. Het is niet abnormaal als je zwemkleding van vorig jaar niet meer past, maar gun jezelf in dat geval iets nieuws dat goed zit. Badkledij die in je vel snijdt eist je aandacht op en zorgt voor een oncomfortabel gevoel.

4- Focus op je zintuigen

Verleg de focus van je gedachten naar je zintuigen. Als er toch negatieve gedachten opduiken, kan het helpen om je te concentreren op hoe en wat je lichaam voelt. Smeer je lijf in met zonnecrème, merk op hoe de zon op je huid straalt en hoe het zand en de zee voelen. Door je zintuigen voorop te stellen, help je je lichaam en geest met elkaar te verbinden.