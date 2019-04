Van 22 tot 28 april is het Fashion Revolution Week. Tijdens deze week herdenken we de instorting van de textielfabriek Rana Plaza op 24 april 2013, waarbij meer dan duizend textielarbeiders omkwamen.

Tijdens Fashion revolution Week week zetten verschillende organisaties, merken en burgers zich in voor een mode-industrie die ons milieu én de textielarbeiders respecteert. Eis tijdens deze week transparantie met de hashtag #WhoMadeMyClothes. Zo toon je aan modemerken dat je wil weten wie hun kleding maakt, en onder welke omstandigheden dat gebeurt.

Meer leren over duurzame mode? Naast artikels lezen en actie voeren op sociale media kan je jezelf ook informeren en je kledingkast verduurzamen tijdens boeiende evenementen.

Fair Fashion Fair in Leuven

Op 25 en 26 april kan je in Leuven terecht voor een fikse portie eerlijke mode. De Fair is een samenwerking tussen Green Office for KU Leuven en Fashion Revolution Belgium en wil duurzame mode in Leuven in de kijker zetten.

Op donderdagavond worden de feestelijkheden in gang getrapt met een paneldiscussie in het Engels: 'The Barriers to Fair Fashion: four perspectives'. Tijdens dit gesprek zoeken de deelnemers naar antwoorden op volgende vragen: Wat zijn de grootste barrières in onze weg naar een duurzame, faire en circulaire mode-industrie? Wat is het belang van beleid, technologie, mindset en reputatie? Welke rol kunnen overheden spelen? Wat doet België om de consumptie van duurzame mode te bestendigen en de overconsumptie van fast fashion tegen te gaan? Wat missen bedrijven, winkels en ontwerpers in België nog? De plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht.

Op vrijdag gaat het verder met een grote beurs met meer dan vijftig duurzame merken, workshops, fashion talks, screenings van kortfilms en een brunch in de aanwezigheid van Murielle Scherre van lingeriemerk La fille d'O.

25 april: Hollands College, Pater Damiaanplein 9 & 26 april: Hal 5, Diestsesteenweg 104 Praktisch: Surf voor alle informatie naar fashionfair.be

Wie maakte mijn kleren? Post een foto van jezelf met deze vraag op sociale media tijdens Fashion Revolution Week (22-28 april) © Green Carpet Switzerland

Slow Fashion Day & Night in Brussel

Fashion Revolution Belgium, Oxfam en La Tricoterie organiseren samen een Slow Fashion event in Brussel. Ze bieden alternatieven voor de oneerlijke en vervuilende mode-industrie. Van debatten tot een modemarkt en van documentaires tot een heuse party: zowel overdag als 's avonds zijn er heel wat activiteiten die je inspireren om bij te leren over duurzame mode.

26 april: La Tricoterie, Rue Théodore Verhaegen 158 Praktisch: Surf voor alle info naar tricoterie.be

Fair Fashion Nocturne in Gent

Gent Fair Trade slaat de handen in elkaar met het IndustrieMuseum (het vroegere MIAT) voor een inspirerende avond rond eerlijke mode. Ze nodigen Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne en Evelien Bossuyt (Fairfashion.be) uit om te vertellen over de ecologische en sociale duurzaamheid van textiel. Studio AMA geeft een lezing over haar labo voor ethische mode en het industriemuseum zal haar textielafdeling 's avonds openstellen voor het publiek. Spits je oren en kijk je ogen uit.

Praktisch: Surf voor meer informatie naar Gentfairtrade.be Industriemuseum: Minnemeers 10, 9000 Gent

Steven Vromman (Low Impact Man) comedyshow in Gent

Steven Vromman, beter bekend bij het grote publiek als Low Impact Man, brengt zijn vierde eco-comedy voorstelling. Op interactieve wijze gaat Steven met het publiek op zoek naar de schokken die ons deze eeuw zouden kunnen overkomen. Speciaal voor Fashion Revolution Week werkt hij samen met Gent Fair Trade om zijn voorstelling op 26/04 een Slow versus Fast Fashion-toets te geven.

Praktisch: Surf voor informatie en tickets naar Gentfairtrade.be/agenda

Campagne 'Fashion Revolution' © Fairtraide Belgium

Just Hazel in Gent

De fair fashion shop Just Hazel organiseert verschillende activiteiten naar aanleiding van Fashion Revolution Week.

Van 25 tot 27 april kan je in hun winkel in Gent terecht om een duurzame haarrekker te maken. Wist je dat haarrekkers gewoonlijk gemaakt zijn van plastiek en metaal en dus moeilijk afbreekbaar zijn? Het eerlijke merk Degree Clothing ontwikkelde een technologie om een haarrekker te maken van biologisch katoen. Ze worden geproduceerd in het textielmuseum in Augsburg, Duitsland. De rekkers zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook beter voor je haar.

Er zal ook een Instax photo booth aanwezig zijn in de winkel. Hier kan je een foto nemen met het label van je kleding en posten op sociale media met de hashtag #WhoMadeMyClothes. Hoe meer mensen deze vraag stellen, hoe luider de vraag klinkt. Ook kan je een brief of kaartje schrijven om meer transparantie te eisen in de mode-industrie. Deze oproepen worden verstuurd naar wetgevers en modemerken.

Om zelf ook woord bij daad te voegen, zullen de dames achter Just Hazel tijdens Fashion Revolution Week iedere dag een foto posten van de mensen achter de merken die ze verkopen en zo transparanter communiceren naar de klanten toe.

Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 april tussen 11 en 13.30u is Ike Uwa van de partij met plantaardige ontbijten. Adres: Brabantdam 136, 9000 Gent Praktisch: Surf voor alle info naar de Facebookpagina van Just Hazel

Studenten mode-en textieltechnologie HoGent vragen #WhoMadeMyClothes © GF

Flashmob in Gent

Op woensdag 24 april, om 12 uur, organiseren de studenten mode-en textieltechnologie een flashmob in het hartje van Gent op de Korenmarkt om de voorbijgangers duidelijk te maken dat zij duurzame studenten zijn. Ze hebben zelf een T-shirt gestikt met stofresten en gepimpt met leuke fashion elementen, maar ook met quotes die de wantoestanden in de sector aanklagen of met hoopvolle quotes die duiden op een nieuwe aanpak.

Vanaf dan start de countdown tot de 'Be Aware Award'. Via de facebookpagina van HOGENT textieltechnologie zie je een countdown en kan de 'Be Aware Award' live gevolgd worden.

Praktisch: 24 april, 12u op de Gentse Korenmarkt.

Supergoods Mechelen

Tijdens de Fashion Revolution week kan je bij Supergoods (Mechelen) terecht voor een avondje enkel en alleen over duurzame kleding, met sprekers Bie Noé en Tonny van Bavel. Eerst vertelt Tonny, die samen met Anne Hilden in 2012 Supergoods opstartte in Mechelen, over de absolute noodzaak van fair fashion aan de hand van een rondleiding doorheen de winkel met mooie voorbeelden van hoe het wél kan. Hij schuwt ook de andere zijde niet: namelijk hoe het nog beter kan in de mode-industrie.

Bie is de kracht achter B.Right, waarmee ze sustainable shopping tours in Antwerpen en daarbuiten organiseert. Vanuit haar passie voor slow fashion vertelt ze over manieren om (kleine) stappen te zetten naar een duurzame(re) kleerkast en hoe je als consument het verschil kan maken. Na deze sprekers volgt een receptie met mogelijkheid tot vragen.

Praktisch: Surf voor meer informatie over de fair fashion avond op 24 april naar het Facebookevenement. Op 26 april organiseert de shop ook een Repair Café. Onze-Lieve-Vrouwestraat 116, 2800 Mechelen

Belgisch modemerk Mr. Manchette heeft duurzame mannenhemden in petto © MM

Supergoods Gent

Op 24 april komt An Boone, bezielster van Mr. Manchette, op bezoek in Supergoods Gent om te vertellen over de uitdagingen van duurzaam ondernemen en waarom zij kiest voor eco en fair. Met haar eigen modemerk biedt An Boone mannen eerlijke en ecologische hemden mét mooie snits en vrolijke prints.

Praktisch: meer informatie via het Facebookevenement van de inspiratieavond bij Supergoods Gent.