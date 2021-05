Ons land is een nieuwe mode-opleiding rijker. Vanaf september 2021 start het nagelnieuwe postgraduaat Accessoires aan de Hasseltse hogeschool PXL. Ontwerper Tim Van Steenbergen werd gevraagd als artistiek coördinator van de opleiding. 'Accessoires zijn interessant: het zijn toegankelijke, vaak tijdloze mode-items', legt hij uit. 'Met deze opleiding willen we aspirant accessoire-ondernemers behoeden voor beginnersfouten.'

Het voorbije jaar konden we er enkel van dromen: fysieke evenementen om inspiratie op te doen, een lezing bijwonen of netwerkavonden waar we de handen niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk in elkaar slaan. Nochtans is verbinden met elkaar heel belangrijk. Dat vindt ook Tim Van Steenbergen, die als doel heeft de juiste mensen in contact te brengen met elkaar tijdens het postgraduaat 'Accessoires' aan PXL-MAD School of Arts.

Koesteren

De cursisten van het postgraduaat worden klaargestoomd als creatieve ondernemers. Met zowel zakelijke als artistieke ondersteuning timmeren ze aan een marktklaar project. Dat is mogelijk op een jaar tijd, aangezien accessoires toegankelijke producten zijn. Volgens de artistieke coördinator zijn accessoiremerken makkelijker te lanceren dan modecollecties. 'Accessoires zijn vaak tijdloos en in kleinere oplages te produceren. Een accessoire kan kledingstukken een langer leven geven omdat het zorgt voor een nieuwe dynamiek of een hedendaagse toets.'

We zijn de verbindende schakel voor creatieve ondernemers tussen een artistieke opleiding en het werkveld

Zelf heeft Van Steenbergen ervaring met accessoires dankzij zijn samenwerkingen met het Antwerpse brillenmerk theo en de schoenencollecties die hij voor Ambiorix ontwierp. 'Accessoires zijn vaak items die je koestert,' klinkt het enthousiast. 'Je kunt er als drager ook echt een stempel mee drukken en iets over je persoonlijkheid prijsgeven. En omdat een accessoire minder niche is dan een high end kledingstuk, kan je er meer mensen mee bereiken. Een bril of handtas kan ook niet te klein of te groot worden en dus veel langer meegaan. Jongeren vandaag grijpen ook steeds vaker naar accessoires, zoals hoedjes, om te tonen wie ze zijn en bij welke groep ze horen. Het dragen van bepaalde accessoires is zoals het spreken van een taal.'

Postgraduaat Accessoires © PXL

Kansen scheppen

De studenten hebben voor ze starten al een duidelijk beeld van wat ze willen vertellen met hun merk. 'Een zuiver DNA hebben ontwikkeld voor je label is belangrijk', licht Van Steenbergen toe. 'Wij willen met het postgraduaat helpen om dit te vertalen zodat de producten op de markt gebracht kunnen worden. We zijn de verbindende schakel voor creatieve ondernemers tussen een artistieke opleiding en het werkveld.' Zowel studenten recht van de schoolbanken als mensen die al een tijdje meedraaien in de modesector kunnen zich inschrijven.

De ontwerper dacht na over wat hij miste toen hij zelf startte. 'Voor een jonge ondernemer is het juiste netwerk van levensbelang. De juiste partners vinden was altijd al heel belangrijk en dat is zeker niet veranderd. Ik heb m'n adressenboekje open geslagen en gekeken wie interessant kan zijn voor de studenten. Het gaat super boeiend worden en ik kijk er al heel erg naar uit.'

Van alle markten thuis

Wie een blik werpt op de website van de opleiding ziet heel wat boeiende namen de revue passeren. 'We hebben expres gekozen voor een heel gevarieerde groep begeleiders,' klinkt het bij Van Steenbergen. 'Van accessoire-ontwerpers die een onafhankelijk label hebben tot PR-experts. We willen echt de verschillende kanten van het verhaal tonen en onze studenten niet in een specifiek hokje duwen.'

Zelf had ik ook al verder kunnen staan als ik dit soort begeleiding had gekregen

'Aan het einde van de rit hebben de cursisten geleerd hoe ze een business plan moeten opzetten, hoe ze aan marketing moeten doen, hoe ze PR kunnen aanpakken, welke zaken belangrijk zijn als ze duurzaam willen ondernemen. Het hele plaatje komt aan bod.'

Er klinkt wel eens kritiek over mode-opleidingen die enkel focussen op het creatieve. 'Niet helemaal terecht,' vindt Van Steenbergen. 'Het is niet aan de artistieke bachelors en masters om hun studenten te leren ondernemen. Die jaren hebben ze nodig om zichzelf creatief te ontwikkelen. Toch is ondernemerschap heel belangrijk als je een eigen label wil stichten en leiden. Daarom is dit postgraduaat een manier om die verschillende kanten met elkaar te verzoenen en een mooie balans te vinden.'

'Zelf had ik ook al verder kunnen staan als ik dit soort begeleiding had gekregen. Aan het begin van m'n carrière ben ik in verschillende valkuilen getrapt, die me financieel geen deugd hebben gedaan. Je moet niet vergeten dat fouten maken als ondernemer geld kost.'

Atelier Content SS21: Zaakvoerster Nele is één van de artistiek begeleiders in de opleiding © GF

In het hier en nu

De opleiding werd ontwikkeld met veel aandacht voor wat er leeft in de mode en de maatschappij. 'We willen in het hier en nu staan. Zo zien we dat de jongere generatie veel belang hecht aan eerlijk en ecologisch ondernemen. Niki De Schryver van COSH! en Jasmien Wynants, expert duurzame mode bij Flanders DC, werden bij de opleiding betrokken om de studenten de tools aan te reiken om van bij de start duurzaam te werk te gaan.'

Een hedendaagse opleiding wil ook zeggen dat er voldoende aandacht gaat naar het digitale: 'Hoe pak je een crowdfunding aan? Hoe belangrijk is webdesign? Wat met een webshop en het beheer van sociale media? Al deze vragen worden beantwoord,' klinkt het bij Van Steenbergen.

Zelf staat de ontwerper al twintig jaar aan het roer van zijn eigen label. 'Ik ben al lang bezig en heb al veel gedaan. Dat bedoel ik niet op een pretentieuze manier, maar ik vind het tijd om eens te kijken naar de nieuwe generatie en wat minder te focussen op mezelf. De jonge ontwerpers zijn de toekomst. Ik wil kansen voor hen scheppen en de vragen die ze hebben helpen beantwoorden door de juiste experts aan hen voor te stellen.'

Niki de Schryver van COSH! neemt in de opleiding samen met de studenten hun supply chain onder de loep met een ethische, ecologische en commerciële bril © Hannes Otté

Minder haast in het post-coronatijdperk

Nu we al meer dan een jaar moeten leven met coronamaatregelen is het voor de meeste mensen wel duidelijk geworden dat verbinden met elkaar heel belangrijk is. 'We snakken naar menselijk contact en samen dingen delen,' stelt Van Steenbergen.

Daarnaast is het ook een periode geweest van bezinning. 'Niet alleen kijk ik uit naar onder de mensen komen, maar ook naar meer zinvolle, bewuste contacten. Ik hecht dankzij deze crisis nog meer belang aan kwaliteit boven kwantiteit. Minder gehaast leven en meer focussen op waardevolle ontmoetingen en gebeurtenissen.'

De nieuwe generatie ontwerpers ziet heil in minder collecties en kleinere oplages

Enkele jaren geleden startte de ontwerper al met zijn 'collection noir', in lijn met de gedachte die hij hierboven beschrijft. 'Het zijn tijdloze en duurzame stuks die jaren meegaan. Wil je ze een eigentijdse toets geven? Dat kan met behulp van enkele goedgekozen accessoires. Ik hoop dat m'n klanten de stuks echt heel hun leven zullen koesteren.'

De nieuwe generatie ontwerpers staat volgens Van Steenbergen open voor deze manier van werken. 'Ze zien heil in minder collecties en kleinere oplages. Zo is het volgen van de seizoenen bijvoorbeeld geen must voor hen. Afstappen van het klassieke model is een moeilijke zoektocht, zeker zonder goede begeleiding. Daar willen wij in de opleiding een oplossing voor aanreiken en antwoorden bieden op hedendaagse vraagstukken.'

Voorbij de seizoenen

Het goede nieuws is dat je met accessoires meer tussen de seizoenen door op de markt kunt komen, vertelt Van Steenbergen. 'Ik denk om eerlijk te zijn dat de seizoenen sowieso gaan verdwijnen. Als je erover nadenkt is dat geen natuurlijke manier van werken voor iemand die creatief bezig is. Stel je voor dat kunstenaars of muzikanten ook ieder jaar op vastgelegde tijdstippen met nieuw werk moesten komen. Dat zou absurd gevonden worden. Naar mijn aanvoelen is dat in de mode even absurd. Wat heeft het voor zin dat we ons in een bepaalde tijdsindeling laten duwen?'

De modesector kan heel overweldigend zijn, maar slow down, en zorg dat je verhaal goed zit

Van Steenbergen gelooft steeds meer in de toekomst van slow fashion. 'Er zijn al zoveel merken op de planeet. Als deze merken allemaal verschillende collecties uitbrengen per jaar zitten we met een overdaad. Wie gaat dat allemaal dragen? Wie gaat naar je show komen kijken? Vroeger was dat anders. Als je showde in Parijs stond iedereen klaar om je collectie te ontdekken. Er was gewoon niks anders. Tijden zijn veranderd. Nu is het belangrijk om je te focussen op een goed verhaal, dat helder wordt gecommuniceerd en ethisch geproduceerd. Een product maken kost nu misschien meer energie, maar het is ook extra boeiend.'

Hoewel afstappen van het gangbare systeem dus zeker mogelijk is volgens de ontwerper, benadrukt hij dat dit niet wil zeggen dat je het commerciële aspect kunt negeren. 'Als je wil overleven als merk, hoort dat erbij. Het is een kunst om deze twee zaken te combineren met elkaar.'

Besluiten doet Van Steenbergen met een tip aan aspirant-mode-ondernemers: 'Laat je niet onder druk zetten door externe factoren. De modesector kan heel overweldigend zijn, maar slow down, en zorg dat je verhaal goed zit.'

Surf voor meer informatie en registratie naar accessoires.pxl-mad.be. Om in te schrijven moeten studenten een projectvoorstel indienen. Als dit wordt goedgekeurd, kan je starten aan de opleiding. Het indienen van het voorstel kan nog tot 15 augustus.

