Begin februari opent de Belgische schoenenontwerpster Nele Content haar allerleerste flagship store. 'Het plan voor een eigen winkel is in stroomversnelling geraakt door de coronacrisis.'

De Gentse Brabantdam krijgt er een schoenenwalhalla bij. Het Belgische schoenenmerk Atelier Content meert er aan met een heus vlaggenschip. Naast de volledige collectie van Atelier Content en de trouwcollectie 'Moments by Content' kan je er ook enkele Belgische handtasmerken ontdekken. Het schoenenmerk van Nele Content wist op enkele jaren tijd heel wat harten te veroveren. Het ontwerpen gebeurt in België, de productie in schoenenland Italië. Het merk laat zich kenmerken door kwaliteit, draagbaarheid, elegantie en speelsheid. De cilindervormige hakken, bekleed met rozenhout, geven de schoenen extra cachet. Nele Content deed eerst ervaring op bij andere schoenenlabels voor het begon te kriebelen om voor zichzelf te werken en ze de sprong waagde naar een eigen merk. Na zeven jaar springt ze opnieuw: deze keer met de opening van een eigen winkel. 'Het stond niet concreet op de planning om een eigen flagship te openen in 2021, maar de voorbije maanden vielen de puzzelstukjes in elkaar,' vertelt Nele. 'Na de webshop was een fysieke winkel een logische volgende stap. Schoenen zijn bij uitstek modeaccessoires die mensen willen zien, voelen en passen. In Gent was er veel vraag naar een plek waar alle schoenen samen te zien en te koop zijn. Het wordt echt een plaats die Atelier Content ademt.'Het is op z'n minst opmerkelijk te noemen dat een onafhankelijk schoenenmerk tijdens een pandemie een grote zakelijke stap zet, maar de ontwerpster heeft er vertrouwen in. De voorbije maanden hebben haar getoond dat een crisis geen reden is om stil te blijven staan. In maart tekende Nele de open brief van Belgische merken, waarin de jonge ondernemers hun bezorgdheid uitten. 'Tijdens de eerste lockdown hadden we net onze nieuwe collecties gelanceerd. Het was dus wel verschieten toen de winkels moesten sluiten. We maakten ons zorgen dat we als lokale merken niet konden opboksen tegen de grote, internationale spelers. We moesten dus snel schakelen.' Zo had Atelier Content nog geen eigen webshop voor de crisis begon. 'Het leek ons noodzakelijk om ermee te starten. Dat bleek een goede zet, want we konden via deze weg onze stock rechtstreeks aan de man brengen. Dat is al bij al vlot verlopen. Het zorgde voor direct contact met onze klanten, wat heel leuk en leerrijk bleek. We dragen onze schoenen ook altijd zelf, maar de directe feedback van klanten is heel nuttig.'Ook de verkoop bij de multimerkenboetieks, toen die terug open mochten, bleek goed mee te vallen. 'We kregen veel warmte van onze klanten en de verkopers in de winkels deden enorm hard hun best om een veilige en aangename winkelervaring te voorzien. Even was er de vrees dat de retailers minder zouden inkopen door de crisis, maar er was veel goesting en optimisme. De winterverkoop is al bij al goed gegaan.' Een voordeel van de crisis is dat heel wat mensen hun eigen buurt hebben (her)ontdekt. 'Tijdens de lockdown hebben de kleine winkels het relatief goed gedaan. We moesten onder onze kerktoren blijven en keken dus meer naar wat er rond ons aangeboden werd. De steun die al die mooie boetieks en horeca hebben gekregen vind ik prachtig. Het is belangrijk om te beseffen dat je er niet alleen die ene buurtwinkel mee steunt, maar eigenlijk heel het land. Er zijn heel wat mensen die moeten leven van de verkoop van een product. Van de ontwerper tot de poetshulp in de winkel: heel de schakel heeft baat bij jouw lokale aankoop.' Toch waren het ook voor de ontwerpster uitdagende tijden. 'Als mens en moeder was het natuurlijk een zware periode. Zoals voor veel mensen was het lastig om werk en privé gescheiden te houden tijdens de lockdowns. We kregen vorig jaar een tweede kindje, dus moesten we thuiswerken met een peuter en baby. Mijn echtgenoot en ik werkten om de beurt, zodat er altijd iemand beschikbaar was voor de kinderen. Uitdagend, maar moeilijk gaat ook.'Bovendien gaf het smeden van nieuwe plannen ook energie. 'Het vergt veel flexibiliteit, maar we hebben er enorm veel zin in. Als er iets is wat ik de voorbije maanden heb geleerd, is het wel dat er voor alle problemen oplossingen te vinden zijn. We proberen met een open geest en een optimistische kijk verder te timmeren aan Atelier Content.''Ik heb geen vastgeroest idee van welk pad ik moet bewandelen met m'n merk. Als er een idee ontspruit in m'n hoofd, schakel ik meestal vrij snel. Niet dat het geen berekende gokken zijn, maar ik ben te ongeduldig om lang te wachten wanneer ik iets nieuws wil proberen.' Op een flexibele en oplossingsgerichte manier werken was de ontwerpster eigenlijk al gewoon. 'Schoenen ontwerpen en produceren vraagt ook veel flexibiliteit. Er zijn altijd problemen die opgelost moeten worden.''We werken met twee kleine Italiaanse familiebedrijven. Iedereen die er werkt is een onmisbare schakel in de keten. Valt er iemand ziek, stort het kaartenhuisje in. Dat is soms vervelend, maar voor het soort schoenen dat ik ontwerp, heb je zulke handenarbeid broodnodig. De werknemers in de fabrieken zijn ook heel trots op onze samenwerking. Toen ik foto's liet nemen met 'I Made Your Shoes'-bordjes kreeg ik van iedere werknemer een portret, zo fier waren ze. Zonder de gepassioneerde arbeiders en de vakmensen ben je niets in de schoenenbusiness. Ze zijn minstens even belangrijk als de persoon die de schoenen ontwerpt.''De voorbije maanden moest er ook in de fabrieken heel flexibel worden gewerkt. Alles moest herdacht worden.' Normaal trekt Nele vaak naar Italië om haar collecties te bekijken in de fabrieken. Dat was dit jaar helemaal anders. 'Gelukkig had ik door m'n zwangerschap al iemand terplekke gezocht om de productie op te volgen, als tussenpersoon. Dat was een verademing toen de coronacrisis losbrak. Zelfs toen de fabrieken in het begin vijf weken gesloten waren, stelde ze me gerust en zei ze dat alles goed zou komen. Het is een Italiaanse, uit de streek van de fabrieken. Dat maakt de communicatie heel wat makkelijker. Ze kent de lokale cultuur en gebruiken uit haar broekzak. Bovendien is ze net zo streng op vlak van kwaliteit als ik. We hebben elkaar daar echt in gevonden,' lacht Nele.'In de toekomst zal ik minder zelf naar Italië reizen. Ik heb ingezien dat ik veel vanuit België kan regelen dankzij m'n lokale werkneemster.' 'Heel even leek het alsof we door de coronacrisis alles on hold moesten zetten. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Ik leef dan ook heel erg mee met mensen uit de horeca en culturele sector die hun passie momenteel niet kunnen beoefenen. Dat moet verschrikkelijk zijn.' De ontwerpster kijkt al uit naar het moment waarop iedereen terug ongedwongen de draad kan oppikken en delen waar ze op hebben zitten broeden: 'Laat ons vooruitkijken. Er gaan hele mooie creatieve projecten op ons afkomen. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar en hoop dat deze mensen snel hun projecten aan ons kunnen tonen. Live!'