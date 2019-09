De handige handtas blijft vooralsnog een vrouwending. Maar er is verandering op komst', voorspelt Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens.

Terwijl vrouwen niet zonder kunnen, zien we mannen zelden met een handtas. Een praktische verklaring is er niet, want afgezien van een beetje make-up, hebben we ongeveer hetzelfde mee te sleuren. Een man met sporttas, boekentas of rugzak kan wel. Al gaan die zelden mee tijdens een avondje stappen of bij een tête-à-tête op restaurant. De handige handtas blijft vooralsnog een vrouwending. Maar er is verandering op komst, met dank aan de hippe festivalganger en zijn buideltasje. Het foute tasje dat zich in de jaren tachtig rond de heupen van toeristen bevond, maakt een triomfantelijke comeback. Aanvankelijk waren het alleen sportieve exemplare...