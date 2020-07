De belangrijkste shoppingcentra van ons land kregen in juni 7,4 miljoen bezoekers over de vloer: bijna een kwart (23,95 procent) minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers (BLSC).

Het coronavirus zorgt ervoor dat minder mensen naar winkelcentra trekken. Tot eind juni gold ook de verplichting om alleen te gaan winkelen, en niet met familie of vrienden. Wie wel naar de shoppingcentra trok, kocht vaker iets en kocht ook meer. Het gemiddelde winkelmandje was groter.

'Er werd doelgericht gewinkeld, funshopping was er niet meer bij', aldus Luc Plasman, general manager van BLSC. De bezoekerscijfers van juni liggen wel al hoger dan in mei. Van 11 mei (toen de winkels in ons land weer open mochten) tot eind mei lag het aantal bezoekers meer dan een derde (35,08 procent) lager dan een jaar eerder.

De BLSC groepeert de 24 belangrijkste winkelcentra in België en Luxemburg.

Lees ook: Waarom ook Anna Wintour op haar sokkel wankelt

Het coronavirus zorgt ervoor dat minder mensen naar winkelcentra trekken. Tot eind juni gold ook de verplichting om alleen te gaan winkelen, en niet met familie of vrienden. Wie wel naar de shoppingcentra trok, kocht vaker iets en kocht ook meer. Het gemiddelde winkelmandje was groter.'Er werd doelgericht gewinkeld, funshopping was er niet meer bij', aldus Luc Plasman, general manager van BLSC. De bezoekerscijfers van juni liggen wel al hoger dan in mei. Van 11 mei (toen de winkels in ons land weer open mochten) tot eind mei lag het aantal bezoekers meer dan een derde (35,08 procent) lager dan een jaar eerder. De BLSC groepeert de 24 belangrijkste winkelcentra in België en Luxemburg.