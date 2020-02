Na maanden van speculaties wordt het nieuws dat Raf Simons in zee gaat met Prada bevestigd. De Belgische ontwerper gaat samen met Miuccia Prada het creatieve team leiden bij het Italiaanse modehuis.

Vanaf 2 april start Raf Simons als creatief directeur bij het Italiaanse merk, aan de zijde van Miuccia Prada. Beide ontwerpers zullen evenveel verantwoordelijkheden en beslissingsrecht hebben. De eerste collectie die ontworpen wordt door het duo is die van het voorjaar 2021 en wordt getoond in Milaan in september van dit jaar.

In het aankondigende persbericht lezen we dat deze samenwerking een nieuw tijdperk inluidt: 'Wanneer de tijden veranderen, moet creativiteit volgen. De synergie van deze samenwerking is diepgaand. Het is een reactie op het tijdperk waarin we leven - een tijd van nieuwe mogelijkheden, die een nieuwe blik en een nieuwe aanpak toelaat.' De zeventigjarige Miuccia Prada stelt dat dit geen voorbereiding op haar pensioen betekent en dat ze van zin is om nog lang mee te draaien en hard te werken.

Evolutie in het modelandschap

Tijdens een persconferentie op Milan Fashion Week legde Simons uit dat hij na zijn exit bij Calvin Klein al benaderd werd door Patrizio Bertelli, de CEO van de Prada Group. 'Ik had een gesprek met Miuccia over creativiteit in het hedendaagse modelandschap. Dat zorgde ervoor dat ik een open dialoog aanging met verschillende ontwerpers. We moeten herbekijken hoe creativiteit in het modesysteem van vandaag de dag kan evolueren.'

De Belgische ontwerper blijft naast het opnemen van deze nieuwe functie ook ontwerpen voor zijn eigen label.

