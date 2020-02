Marie-Antoinette is alive and kicking. Tenminste, op de catwalk van Jeremy Scott tijdens de Milan Fashion Week. De Amerikaanse ontwerper bracht een speelse ode aan de Franse Revolutie. Dit is wat je moet onthouden van de eerste drie dagen op de modeweek van Milaan.

De speelse taartjurken van Moschino

'Mijn rol op aarde is om meer vreugde te verspreiden', liet Moschino zich ontvallen tijdens een interview met modeblad Vogue. Voor de Moschino-show liet hij de modellen over de catwalk dartelen in vrolijke, pompeuze jurken en bijpassende getoupeerde torenkapsels. Verwijzingen naar Marie-Antoinette en de Franse Revolutie liepen als een rode draad door de collectie die zowel verraste als overtuigde. We zagen hoepelrokken, taartjurken en brede schouders: de perfecte ingrediënten voor een dramatisch najaar.

Moschino © Getty Images / Isopix

. © Getty Images

. © Getty Images

De plooirokken bij Prada

Naar verluidt probeert Prada momenteel om Raf Simons te strikken, maar voorlopig is het nog Miuccia Prada die haar schouders zet onder het creatieve werk. De setting van haar defilé riep herinneringen op aan haar mannenshow van enkele weken terug: opnieuw een drukbezette Italiaanse piazza. De silhouetten waren sterk en vrouwelijk met veel rood en zwart. Plooirokken en franjes werden gecombineerd met een sportieve toets en - jawel - een streepje bont.

. © Isopix

Grunge bij Gucci

Hoe het er op de modeweken backstage aan toegaat, blijft gewoonlijk een goed bewaard geheim. Niet bij Gucci, waar creatief directeur Alessandro Michele op het podium ruimte maakte voor kappers, visagisten en kleedsters. De modellen werden live aangekleed op een gigantisch rond carrousel dat nadien als catwalk gebruikt werd. Naast de gescheurde panty's sprong ook de make-up in - of beter onder - het oog: de mascara van de modellen liep in dikke, zwarte tranen over de wangen van de modellen. Een duidelijke verwijzing naar de nineties grunge.

. © Isopix

. © Isopix

Fendi kiest voor inclusiviteit

Het Nederlandse model Jill Kortleve en haar Amerikaanse collega Paloma Elsesser schreven geschiedenis bij Fendi: ze zijn de eerste plussize modellen die door het Italiaanse modehuis worden ingehuurd voor een show. Niet alleen de maten, maar ook de leeftijd van de modellen varieerde sterker dan anders. Zo liepen onder meer Karen Elson en Carolyn Murphy mee, beide boven de veertig. Naar modellennormen was dat vroeger bejaard, nu kijkt niemand er nog écht van op.

Jill Kortleve © Fendi

Max Mara

Max Mara, het luxemerk dat bekend staat om z'n iconische camel coats, gooide het deze keer lichtjes over een andere boeg. 'In haar dromen is een vrouw de kapitein van haar eigen schip', stond er op de uitnodiging vermeld. Ook voor de looks haalde ontwerper Ian Griffith de mosterd op zee: net als elders spotten we hier vooral veel pofmouwen, veel ruches en oversized snits. Een combinatie van de nonchalance van de girl next door en het speelse van capitain Jack Sparrow.

. © Isopix

