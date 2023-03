Discrete luxe: 10 kledingstukken voor wie topkwaliteit wil

Vergeet schreeuwerige logo’s en designs, echte luxe fluistert. Deze tien klassiekers zijn het toppunt van chic.

1. Camel coat van Max Mara

Toen Max Mara eind jaren 50 de mannelijke camel coat introduceerde voor vrouwen, was dat revolutionair. Nu zijn er vier iconische jassen, o.a. de Manuela Icon Coat, van kamelenhaar, met zijden voering.

Manuela Icon Coat, 1735 euro maxmara.com

2. Zonnebril van Ray-Ban

De klassieker der zonnebrillen. Het eenvoudige design veroudert niet. Een Original Wayfarer kost 145 euro, er is ook een limited edition in hoorn met gouden inzetstukken.

Original Wayfarer horn, 850 euro, ray-ban.com

3. Kasjmieren trui van Loro Piana

Nog zachter en duurder dan kasjmier is ‘babykasjmier’, gemaakt van de wol van jonge hircus-geiten in Mongolië. Het is de specialiteit van het Italiaanse bedrijf Loro Piana, dat volgend jaar honderd jaar bestaat.

Lago D’Orta Polo Shirt, 1400 euro, loropiana.com

4. Jeans van Acne Studios

Het Zweedse Acne Studios begon in 1997 met een uniseks jeans: een recht model van honderd procent katoen, vijf pockets, in Italië gemaakt. De broek groeide door zijn perfect fit uit tot een bestseller en zit nog steeds in de collectie.

330 euro, acnestudios.com

5. Mocassins van Tod’s

Zowat elk schoenenmerk heeft tegenwoordig mocassins in zijn collectie, maar zelden kunnen ze tippen aan het draagcomfort en het iconisch design van de Gommino uit de jaren zeventig, het symbool van Tod’s én van de Italiaanse levensstijl. De karakteristieke noppenzool vind je dit seizoen ook op de ballerina’s van het merk.

490 euro, tods.com

6. Tote Bag van The Row

The Row, het merk van de celebrityzussen Mary-Kate en Ashley Olsen, is hét modevoorbeeld van ‘stille luxe’. De ongedwongen, minimalistische esthetiek spreekt vooral bemiddelde modekenners aan.

Geo Margaux Large tote bag, 3660 euro, therow.com

7. Wit hemd van TOTEME

De Zweedse modeblogger Elin Kling startte in 2014 TOTEME, dat synoniem staat voor elegante, doordachte en seizoenloze mode. Met eenvoudige maar smaakvolle toevoegingen zoals contrasterende stiksels hebben zelfs de basics een flair die elders moeilijk te vinden is.

Zijden blouse met borduursels, 530 euro, toteme-studio.com

8. Trenchcoat van Burberry

Burberry ontwierp de gabardine regenjas voor soldaten in de loopgraven, of trenches, van WO I. Na de oorlog werd de trenchcoat een klassieker, voor mannen én vrouwen. De schouderlinten om een verrekijker aan te bevestigen bleven. De vijf silhouetten zijn elk genoemd naar een plaats in Londen.

Kensington classic fit trenchcoat, 1990 euro, burberry.com

9. Chelsea boots van Church’s

Er zijn gemiddeld 250 stappen en acht weken nodig om één paar schoenen van Church’s te maken. Dat gebeurt nog steeds in de fabriek in het Britse Northampton, waar alles 150 jaar geleden begon. Church’s, dat intussen deel uitmaakt van de Prada-groep, heeft heel wat iconen in zijn collectie: van klassieke brogues tot de wat sportievere chelsea boot.

Amberley r173 chelsea boot, 980 euro, church-footwear.com

10. Pyjama van Tekla

De uniseks pyjama’s van het Deense Tekla combineren basic design met premium stoffen. Ze zijn geweven van honderd procent organische popeline en voelen fris en zacht aan. Er is ook een collectie in flanel, voor koudere nachten.

Hemd 160 euro en broek 135 euro, teklafabrics.com