Al wekenlang gonst het van de geruchten, maar nu is het ook officieel: Prada brengt een sneakercollectie uit met Adidas. Dat maken beide merken bekend via een foto op Instagram.

Op de foto in kwestie is een papieren Prada-tas te zien met daarin twee schoenendozen van Adidas. Volgens het Twitteraccount Py_Leaks, dat wel vaker nieuws over bijzondere sneakercollecties onthult, bestaat de samenwerking uit twee paar schoenen met witte, zilveren en rode accenten. De collectie zou 'Adidas Prada Sailing' gedoopt worden. Naar verluidt kosten de sneakers zo'n 317 euro per paar.

Met deze samenwerking is Adidas niet aan zijn proefstuk toe. Het Duitse sportlabel slaat wel vaker de handen in elkaar met grote namen uit de modewereld. Eerder wist het merk bijvoorbeeld Stella McCartney, Rick Owens, Alexander Wang en onze eigen Raf Simons te strikken. Ook voor Prada is dit geen onlogische stap: het Italiaanse modehuis besteedt steeds meer aandacht aan sportswear. Denk bijvoorbeeld aan de Linea Rosso-collectie uit 2018 en de welbekende cloudbust-sneakers.

Het is ook zeker niet de eerste keer dat een highstreetmerk in zee gaat met een luxelabel of een grote ontwerper. Sinds gisteren is de collectie van de Italiaanse designer Giambattista Valli voor H&M te koop, eerder deze week lanceerde Ikea een reeks interieuritems van de hand van modefavoriet Virgil Abloh. Eén ding hebben al deze samenwerkingen alvast gemeen: ze zijn in een recordtijd uitverkocht. Dat zal voor de sneakers van #Pradaforadidas wellicht niet anders zijn.