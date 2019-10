Vanaf 7 november is de nieuwe collectie van Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh te koop in Ikea. De langverwachte lancering bestaat uit vijftien stuks, waaronder een tafel, stoelen, een klok en een bijzondere spiegel. Alles is in beperkte oplage te verkrijgen.

'Ik hoop dat de producten humor en ironie in huis brengen en tegelijkertijd blijvende emotionele waarde toevoegen aan het interieur. Dat was het uitgangspunt en de grote uitdaging tijdens het ontwerpen. Kunst is niet alleen iets wat je aan de muur hangt, maar kan net zo goed een bijzondere stoel, tafel of vloerkleed zijn', vertelt Virgil Abloh in een persbericht.

. © Ikea

De Markerad-lijn richt zich op jongvolwassenen en versmelt Scandinavische elementen met de typisch artistieke kenmerken uit Abloh's eigen werk. Zo is er bijvoorbeeld een verlicht schilderij van Mona Lisa, bedoeld als een eerbetoon aan Leonardo da Vinci, die de grenzen tussen kunst en functionaliteit liet vervagen.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse ontwerper in zee gaat met Ikea. Virgil Abloh ontwierp eerder al verschillende vloerkleden voor de Zweedse meubelgigant. Abloh heeft zijn eigen label, Off-White, maar is daarnaast ook artistiek directeur voor Louis Vuitton. Hij is een van de meest gehypet ontwerpers van de afgelopen tien jaar.