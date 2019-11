Schoon gerief: buitengewoon shoppen in Antwerpen

Avere le mani bucate, zeggen de Italianen zo mooi. Wie winkelt in Antwerpen, riskeert al snel een gat in zijn hand te hebben. Maar je komt ook nooit met lege handen naar huis. Dus, ga snel op zoek naar schone cadeaus, voor jezelf of een ander!

Van Esser Antwerpen © Wouter Van Vaerenbergh

De bekende Limburgse juweliersfamilie Van Esser koos voor een shop in fiftiesstijl - denk: lambrisering en veel mahoniehout - voor hun juwelen met als specialiteit email. Zowel de vader en de twee zonen zijn opgeleid juwelier en staan in voor de ontwerpen die door de beste ambachtslui worden uitgevoerd. Als hommage aan hun nieuwe thuis maakten ze een collecte met nautische symbolen om het maritieme karakter van de havenstad te benadrukken.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×