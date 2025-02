Kiangana Mupatshi, oprichter van modelabel Everything Bless: ‘je eigen plan trekken is geen lachertje’

Kiangana Mupatshi (36) is van Belgische en Congolese afkomst en richtte in 2022 het Afropeaanse mode- en accessoirelabel Everything Bless op. Ze is op uitnodiging van modeontwerper Jan-Jan Van Essche volgende week te gast in het MoMu in Antwerpen, voor een talk rond de kruisbestuiving tussen muziek, mode en design.

‘Ik ben opgegroeid bij mijn Belgische mama in Borgerhout en Hoboken en heb me pas als tiener in mijn Congolese roots verdiept. Toch maakte ik thuis al vroeg kennis met de Congolese uitdrukking ‘Article 15: debrouillez-vous’. Vertaald: red jezelf. Waar die fictieve wet vandaan komt is niet duidelijk, maar het is een gezegde waar veel Congolezen naar leven. Hoe woelig de situatie in het land ook is, hoe weinig steun ze ook krijgen van de overheid, ze herinneren zichzelf en anderen er voortdurend aan dat je zelfs in de moeilijkste omstandigheden je eigen plan kunt trekken.

Eigen stem

Zelf leid ik een comfortabeler leven dan de meeste van hen ooit zullen kennen. Ik wil mijn situatie dus niet met die in Congo vergelijken. Ook voor mij was Article 15 echter al vaak een leidraad, iets dat me een houvast bood op momenten dat de zaken niet liepen zoals ik wenste.

Zo hield ik op de middelbare school, in de opleiding woordkunst en drama, al enorm van zingen en werd ik op mijn zeventiende backing vocalist bij de soul-funkband Société Anonyme, en vervolgens bij de reggae- en hiphopgroep Wahwahsda. In 2011 werd ik lead vocalist bij Iron Ites. Met die band won ik twee jaar later de Benelux Reggae Contest en stond ik uiteindelijk op het podium van Reggae Geel en Couleur Café.

Omdat ik nooit een echte zangopleiding had gevolgd en mijn stem overbelastte, kampte ik echter herhaaldelijk met stembandproblemen, waardoor ik tot twee keer toe onder het mes moest en telkens maandenlang moest revalideren. Omdat Iron Ites uit professionele muzikanten bestond en ik hen niet van hun muzikale vrijheid wilde beroven, kon ik in 2014 dus niet anders dan de band vaarwel zeggen.

Tegelijk was de muziek een te grote passie van mij om er volledig mee te stoppen. Dus gooide ik het over een andere boeg en ging ik vanuit het niets aan de slag met de muziekproductiesoftware van Ableton, tot ik na veel mislukken en opnieuw beginnen in 2015 mijn eerste eigen nummers publiceerde op SoundCloud. Dat was voor mij een belangrijke les in veerkracht, want zo belandde ik uiteindelijk als soloact op festivals en events in België en buitenland.

Kracht van de eenmanszaak

Everything Bless is op dezelfde manier gegroeid: vanuit mezelf. Ik heb een diploma decorbouw en merchandising – alles wat ik weet van zaken als naaien en patroontekenen heb ik dus al doende geleerd via boeken, magazines, tutorials op YouTube en online cursussen. In 2012 was dat puur een hobby, want ik hield van Afrikaanse waxstoffen en maakte podiumoutfits voor mezelf en de leden van Iron Ites.

Omdat ik steeds meer skills opdeed en daar ook positieve reacties op kreeg, durfde ik na verloop van tijd een volgende stap te zetten: een volwaardig mode- en accessoiremerk, met volledig handgemaakte en vaak unieke stukken die Afrikaanse en westerse stoffen en silhouetten combineren. Daarbij ben ik echt een eenmanszaak, want ik doe letterlijk alles, van het ontwerpen en de vervaardiging en fotografie van de stukken tot het beheer van de website en de verkoop.

Mijn boodschap is niet dat je plan trekken altijd een lachtertje is. Ik loop soms tegen de limieten van mijn kennis en kunde aan, en als je enkel op jezelf kunt terugvallen, voel je je soms ook onzeker over wat je doet. Maar ik beschouw het ook als een kracht in mijn leven, ik blijf nooit bij de pakken neerzitten en heb door creatief te zijn ook buiten de traditionele wegen veel ervaring kunnen opbouwen.’

Netwerkmoment APBC, op 24 februari in het MoMu. momu.be, everythingbless.com