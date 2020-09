Donderdag 10 september gaan experts in dialoog over de toekomst van duurzame mode. De Antwerpse vzw Conscious Crew nodigt hen uit voor een panelgesprek waarin enkele hete hangijzers rond mode worden belicht.

Een panel experten beantwoordt prangende vragen zoals: aan welke voorwaarden moet mode voldoen om 'fair' te zijn? Wat is greenwashing? Is tweedehands kledij duurzamer dan nieuwe kledij van een ecologisch merk? Hoe weet je welke kleding écht eerlijk is? Is die betaalbaar voor de gewone consument? De sprekers zijn Tonny Van Bavel (oprichter Supergoods), Bie Noé (B.right), Valérie Geluykens (CSR manager JBC) en Niki De Schryver (COSH).

Conscious Crew verdiepte zich een jaar in het thema duurzame mode, want de impact van fast fashion op mens en planeet is groot. Na de vertoning van de spraakmakende documentaire 'The True Cost', twee kledingruilevents en een fotoshoot bekijken ze in hun Conscious Talk#3 Fair Fashion met enkele deskundigen welke toekomst duurzame mode heeft.

De talk is gratis, maar wie zeker wil zijn van een plekje schrijft zich best in.

Donderdag 10 september: 20u00 in De Nieuwe Vrede, Berchem

Coaching programma: zo verduurzaam ook jij jouw kleerkast Kan je er niet bij zijn of ben je geïnspireerd om aan de slag te gaan met duurzame mode? Bie Noé van B.right organiseert niet alleen duurzame modetours, ze start vanaf 19 september ook met een online programma 'in 30 dagen op weg naar een eigen duurzame stijl'. Het programma bestaat uit vier verschillende modules waarbij duurzaamheid en persoonlijke begeleiding centraal staan. Gedurende dertig dagen word je uitgedaagd door Bie om je kleerkast kritisch te benaderen zodat ze beter aansluit bij je persoonlijke stijl en levensritme. Uiteindelijk krijg je een opgeruimde kledingkast die aan jouw noden beantwoordt. Wie zich nog voor 14 september registreert, betaalt het early bird-tarief 60 euro. Nadien kost het programma 75 euro. Schrijf je in via de website van B.right.

