Oxfam lanceert voor het tweede jaar op rij een pop-upwinkel met tweedehands winterkleding. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst op twee locaties: Brussel en Antwerpen.

Volgens Oxfam hebben veel mensen in België het moeilijk om betaalbare en kwaliteitsvolle kleren te vinden om warm te blijven in de winter. Het opent daarom twee tijdelijke winkels waar mensen tweedehands winterkledij kunnen kopen voor 3 euro per kilo. De organisatie had vorig jaar al zo'n eerste pop-upwinkel op de Bergensesteenweg in Anderlecht. Die bleek een groot succes maar moest door de lockdown vroegtijdig sluiten. Dit jaar komt er een tweede locatie bij in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. De pop-ups in Brussel en Antwerpen lopen respectievelijk tot 17 en 24 december.

Samen sterker

Oxfam werkt samen met winkelketen e5, die via inzamelacties veel tweedehandskleding bijdraagt. In de pop-upwinkels zullen ook mensen aan de slag kunnen die moeilijk toegang krijgen tot arbeidsmarkt. Daarvoor slaat Oxfam de handen in elkaar met de inclusieve vormingscentra Enimo en Group Intro. 'Zo krijgen de mensen werkervaring, wat hen zal helpen bij toekomstige sollicitaties', zegt initiatiefnemer Johannes Eneman.

Met de pop-ups wil Oxfam inzetten op een sociale en inclusieve economie. Zo mobiliseert vrijwilligersvereniging Samenlevingsopbouw haar leden om mee hun schouders onder het project te zetten. De OCMW's van Anderlecht en Sint-Gillis kopen ook bonnen aan een verminderde prijs om die te verdelen onder hun doelpubliek.

'De pop-ups zijn winkels voor en door mensen in een precaire situatie', zegt Eneman. 'We beschouwen ze als een ontmoetingsplek waar verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Samen staan we sterker in onze gemeenschappelijke strijd tegen ongelijkheid.' (IPS)

