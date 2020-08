Aan heel wat Brantano-winkels staan vanochtend opnieuw lange wachtrijen. Dat is met name het geval bij de winkels in het Antwerpse, Gentse, Aalst en Ninove. Dat is vernomen van vakbond ACV Puls.

Volgens vakbondsman Sven De Scheemaeker zijn de wachtrijen zo mogelijk nog langer dan zaterdag, toen de start van de uitverkoop, met kortingen van 75 procent, chaotisch verliep en de politie tussenbeide moest komen omdat de verkoop te veel volk trok.

Een aantal winkels zal volgens De Scheemaeker vandaag met enige vertraging de deuren openen. 'In sommige winkels was het immers na de eerste stormloop op de uitverkoop een echte ravage, met veel opruimwerk tot gevolg.' De vakbond heeft van het personeel wel signalen gekregen dat er, zoals beloofd door curatoren en veilinghuis, extra personeel voorzien is.

Onduidelijkheid over overname

'Maar van de kant van het veilinghuis en de curatoren blijft het toch bij eerder vage engagementen', aldus de vakbondsman. ACV Puls blijft door de grote interesse van de consument dan ook ongerust over de veiligheid voor het winkelpersoneel en de bezoekers, en roept het personeel op om in geval van nood onmiddellijk de politiediensten in te schakelen. Een winkel kan ook (tijdelijk) gesloten worden door het personeel tot de situatie genormaliseerd is.

Over de overname van Brantano verwacht De Scheemaeker ten laatste morgen duidelijkheid. De vakbondsman is "eerder pessimistisch" over het aantal winkels dat overgenomen zou worden. 'Ik vrees dat het slechts over een 30- à 40-tal winkels zal gaan.'

