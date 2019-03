Nieuwe kinderkledingketen van Zeb voorziet 'man cave'

Zeb werd in het najaar van 2017 hoofdaandeelhouder van For Stars in Hasselt. De retailer is inmiddels begonnen met de uitbreiding van de keten, die nu al twee vestigingen heeft. Binnenkort openen er twee nieuwe winkels, waaronder op acht maart alvast een in Oostende. Op termijn moeten er in heel Vlaanderen twintig winkels komen. Het concept is nieuw, want het richt zich uitdrukkelijk op kledij voor kinderen van twee tot veertien jaar en zal op een oppervlakte van ongeveer duizend vierkante meter vijftig merken aanbieden.

'We vieren de geboorte van Zeb For Stars. Het nieuw concept is al zachtjes gelanceerd in Brugge en Zoersel, de eerste twee winkels van Zeb For Stars, aldus CEO Luc Van Mol. 'Met Zeb For Stars willen we een gat in de markt vullen. Er zijn nog wel kleinere winkels met kinderkleding, maar meestal maakt kinderkleding een klein onderdeel uit van een grote kledingwinkel. Dit concept, op die grootte, en met een multimerkenassortiment van verschillende prijsklasses, bestond tot op vandaag niet. We willen de referentie voor kinderkleding worden.'

Bier hijsen

Ook werd het winkelconcept aangepast aan de consument. 'Als er kledij voor kinderen wordt gekocht, komen vaak de vader en de moeder mee, en soms zelfs grootouders. In dit concept voorzien we ruimte voor onder meer de papa's die hier kunnen genieten van een biertje en zelfs wat sport op groot scherm. De kinderen kunnen er terecht in een speelhoek of aan één van de speelborden, 'klinkt het. Of de mama's ook welkom zijn om een fris biertje te nuttigen tijdens het shoppen werd niet gespecifieerd.

Extra entertainment voorzien in winkels lijkt in opmars. In het shoppingcenter van Wijnegem werd begin dit jaar 'The Hub' ingewijd, een gigantisch 'walhalla voor mannen', volgens het management. Van gaming tot biljart, van sport op televisie tot pintjes drinken: allemaal zaken die mannen blijkbaar liever doen dan shoppen. (LP/Belga)