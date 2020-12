De lockdown trok een streep door de Knack Weekend Designer Days in november. Sommige Belgische merken organiseren alsnog een sample sale. Van 16 tot 20 december kan je bij Nathalie Vleeschouwer en Fragile shoppen aan zachte prijzen.

De stocksale van de twee merken is verdeeld over twee steden. Op 16 december kunnen modeliefhebbers hun hart ophalen in de Kammenstraat in Antwerpen. Van 17 tot 20 december staat de winkel van Nathalie Vleeschouwer in Gent in het teken van de stockverkoop.

Omdat de coronapandemie nog niet voorbij is, zijn er wel een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo kan je enkel shoppen op afspraak, via een online gekocht ticketje. Per tijdsslot mogen er maximum 25 klanten per winkel binnen in Antwerpen. In Gent zijn er dat maximaal 15. Je mag ook maximaal een half uur winkelen en dat uiteraard met mondmasker aan. Bij het reserveren van je ticket betaal je 9,99 euro. Dat geld krijg je nadien terug in de vorm van shopping tegoed.

Nathalie Vleeschouwer springt sowieso creatief om met stock- en stofoverschotten. Deze week lanceerde het Belgische label een tweede capsulecollectie voor mannen die gemaakt is van gerecupereerde stoffen uit de vrouwencollectie.

Praktisch: Antwerpen: woensdag 16/12 van 10u-20u, Kammenstraat 82, 2000 Antwerpen. Tickets kopen kan via deze weg. Gent: vrijdag 18/12 van 10u-18u, zaterdag 19/12 van 10u-18u en zondag 20/12 van 13u-17u, Onderbergen 17, 9000 Gent. Tickets koop je via deze weg.

