De zelfstandige modewinkeliers bereiden zich met gematigde verwachtingen voor op de wintersolden, die lopen van 3 tot 31 januari. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie Mode Unie bij 188 zaken.

Iets meer dan de helft van de respondenten (51,1 procent) verwacht evenveel te zullen verkopen als tijdens de wintersolden vorig jaar. De overige 39,9 procent rekent op een lagere omzet. Gemiddeld starten de moderetailers met een korting van 30 procent, wat volgens Mode Unie in de lijn ligt van andere jaren.

De zelfstandige modewinkeliers hopen dat de koopjesperiode het seizoen nog enigszins kan redden. De verkoop in het najaar viel dan ook tegen: 57,5 procent gaf aan minder te hebben verkocht dan in het 'normale' jaar 2019, terwijl slechts een vijfde een beter resultaat boekte. Gemiddeld lag de omzet 15 tot 20 procent lager dan in 2019.

'De start van het winterseizoen begon in september en oktober nochtans goed met een verkoop die op niveau zat van 2019. Sinds de verstrengde maatregelen in november zagen we echter een sterke terugval van de verkoop', zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. 'Thuiswerk, beperkte horeca, weinig events en kleinere feesten zorgen ervoor dat consumenten minder kleding kopen.'

