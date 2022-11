Modehuis Balenciaga slaat mea culpa over controversiële campagnes: ‘We hebben foute keuzes gemaakt’

‘We gaan onze manier van werken herzien.’ Dat stelt Balenciaga in een mededeling op Instagram. De aanleiding? Twee reclamecampagnes die behoorlijk fout zijn uitgepakt en onder meer ‘kindermisbruik zouden verheerlijken’.

De commotie ontstond vorige week en gaat over twee verschillende campagnes, die op ongelukkige wijze aan elkaar gelinkt lijken. Op de eerste reeks beelden houden kinderen de handtassen van het merk vast. Daar lijkt op zich niets mis mee, ware het niet dat de handtassen in kwestie eruitzien als teddyberen in een sm-outfit.

Op de tweede campagne, die voor de lente 2023, was dan weer een document te zien uit een rechtszaak rond kinderpornografie uit 2008. Het duurde niet lang voor de twee campagnes met elkaar in verband gebracht werden. Balenciaga werd beschuldigd van het ‘verheerlijken van kindermisbruik.’

‘Foute keuze’

Het modemerk zag zich genoodzaakt om de beelden offline te halen en geeft nu ook extra toelichting. ‘Het was fout van ons om kinderen af te beelden met teddyberen in een outfit die volgens sommigen als BDSM-achtig bestempeld kan worden, klinkt het. ‘Dit was een foute keuze, waarvoor wij de volledige verantwoordelijkheid dragen.’ Over de rechtsdocumenten in de tweede campagne stelt het bedrijf dat deze nooit in beeld hadden mogen komen. Balenciaga heeft een klacht wegens nalatigheid ingediend tegen de producers van de shoot, maar geeft ook hier aan dat ‘dit helemaal anders had moeten verlopen.’ Er lopen interne en externe onderzoeken naar de mogelijke verantwoordelijken.

Intussen heeft er al minstens een retailer beslist om alle items uit de handel te halen. De kast is groot dat er – onder druk van sociale media – nog anderen volgen.