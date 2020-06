Als er geen extra maatregelen komen om de modesector te ondersteunen zitten veel merken en winkels vanaf september in de problemen. Daarom pleit Mode Unie voor een BTW-verlaging van 21 naar 6 procent.

Het normale leven komt stilaan terug op gang in de winkelstraten, maar dat betekent niet dat de sluitingsperiode tijdens de lockdown al verteerd is. Mode Unie, de vereniging die opkomt voor zelfstandigen in de modesector, voorspelt een golf van faillissementen vanaf september als er geen bijkomende steunmaatregelen komen. Een BTW-verlaging is de oplossing die naar voor geschoven wordt.

Veel Belgische modebedrijven investeren in het begin van het jaar een groot deel van hun cash in kledingvoorraden. Door de lockdown en de verplichte sluiting hangt een groot deel van die voorraad nog gewoon in de rekken. Het gevolg: modemerken en retailers beschikken niet over voldoende middelen om nieuwe collecties nu al aan te kopen.

Prijzenslag

Een bijkomend probleem is de prijzenslag die volop aan het losbarsten is. Officieel zijn de solden uitgesteld tot 1 augustus. Wie rondkijkt in de winkelstraten ziet dat er nu al met kortingen gegooid wordt door zowel Belgische merken als internationale ketens Niet onlogisch, als je weet dat een groot deel van de stockoverschot volgend jaar niet meer verkocht kan worden.

'De misgelopen verkoopmomenten en de hoge kortingen nu zorgen ervoor dat de winstmarges in de modedetailhandel een stuk lager liggen dan vorig jaar', klinkt het in een persbericht van Mode Unie. Dat bemoeilijkt het aanvragen van de kredieten die nodig zijn voor de vooruitbetaling van de nieuwe collecties. 'We vrezen dat banken minder snel geld zullen lenen of hogere tarieven zullen hanteren', klinkt het bij Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

Bloedbad

'Wij krijgen elke dag signalen van retailers, merken en Belgische ketens dat ze winkels zullen sluiten, dat nog meer faillissementen dreigen en dat er bescherming tegen schuldeisers gevraagd wordt. Extra maatregelen zijn broodnodig als we een bloedbad willen vermijden. Een BTW-verlaging naar 6 procent geeft mode-ondernemers wat meer ademruimte tijdens de laatste maanden van het jaar.'

Het normale leven komt stilaan terug op gang in de winkelstraten, maar dat betekent niet dat de sluitingsperiode tijdens de lockdown al verteerd is. Mode Unie, de vereniging die opkomt voor zelfstandigen in de modesector, voorspelt een golf van faillissementen vanaf september als er geen bijkomende steunmaatregelen komen. Een BTW-verlaging is de oplossing die naar voor geschoven wordt. Veel Belgische modebedrijven investeren in het begin van het jaar een groot deel van hun cash in kledingvoorraden. Door de lockdown en de verplichte sluiting hangt een groot deel van die voorraad nog gewoon in de rekken. Het gevolg: modemerken en retailers beschikken niet over voldoende middelen om nieuwe collecties nu al aan te kopen. Een bijkomend probleem is de prijzenslag die volop aan het losbarsten is. Officieel zijn de solden uitgesteld tot 1 augustus. Wie rondkijkt in de winkelstraten ziet dat er nu al met kortingen gegooid wordt door zowel Belgische merken als internationale ketens Niet onlogisch, als je weet dat een groot deel van de stockoverschot volgend jaar niet meer verkocht kan worden. 'De misgelopen verkoopmomenten en de hoge kortingen nu zorgen ervoor dat de winstmarges in de modedetailhandel een stuk lager liggen dan vorig jaar', klinkt het in een persbericht van Mode Unie. Dat bemoeilijkt het aanvragen van de kredieten die nodig zijn voor de vooruitbetaling van de nieuwe collecties. 'We vrezen dat banken minder snel geld zullen lenen of hogere tarieven zullen hanteren', klinkt het bij Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. 'Wij krijgen elke dag signalen van retailers, merken en Belgische ketens dat ze winkels zullen sluiten, dat nog meer faillissementen dreigen en dat er bescherming tegen schuldeisers gevraagd wordt. Extra maatregelen zijn broodnodig als we een bloedbad willen vermijden. Een BTW-verlaging naar 6 procent geeft mode-ondernemers wat meer ademruimte tijdens de laatste maanden van het jaar.'