Miu Miu, Pharrell en Y2K: dit zijn de modetoppers en -trends van 2023

Nu 2023 zo goed als voorbij is, wordt er in allerhande eindejaarslijstjes weer volop teruggekeken, ook in de mode. De datacrunchers van modezoekmachine Tagwalk gingen eveneens door hun cijfers. Dit zijn de belangrijkste trends van 2023.

Het team achter Tagwalk maakte een overzicht van de populairste luxelabels, en van de trends en flops in de mode op basis van enerzijds de zoektermen die door de gebruikers van de website werden ingegeven, en anderzijds catwalkfoto’s: 40.484 looks uit een duizendtal shows. Of de resultaten honderd procent geloofwaardig zijn, laat staan wetenschappelijk, valt te betwisten, maar ze geven wel een redelijk correct idee van wie en wat er de voorbije twaalf maanden in de textielindustrie over de lippen is gegaan.

Toch vooral zwart

Uit analyse van al die catwalkfoto’s blijkt dat zwart de meest dominante kleur was van 2023. En van voorjaar 2024, aangezien ook de fashion weeks van oktober werden geanalyseerd. Maar liefst 39 procent van alle geshowde looks kleurde anthraciet, gevolgd door wit (22 procent) en grijs (10 procent).

Die cijfers kloppen met het fenomeen van ‘quiet luxury’ oftewel discrete luxe. Na een barok decennium van prints en ongewone kleurencombinaties, kozen we het afgelopen jaar opnieuw massaal voor keurig minimaal, en de ingehouden, neutrale kleuren die daarbij horen. Dank u, ‘Succession’.

© HBO

De kleur waar in de zoekmachine van Tagwalk het meest naar werd gezocht, is nochtans rood. Net de meest in real life gedragen kleur, maar wel de belangrijkste trendkleur, want veel gezien op rode lopers en in shoots.

Grijs was de kleur met de hoogste groeicurve, plus 31 procent tegenover 2022. Wat allicht betekent dat grijs de komende maanden een grotere rol krijgt in de mode, kortom, potentieel heeft (net als, in iets mindere mate, pastel, bruin, ivoor en bordeaux).

2023 was ook bougie

Nog meer invloed van ‘Succession’ valt te bespeuren in de categorie trends. Daar was de zoekterm ‘bourgeois’ met 198 procent de grootste stijger van het jaar, gevolgd door ‘minimal’ en ‘1990’.

‘1990’ en ‘2000’ zijn de trends waar het afgelopen jaar de meeste research naar werd gedaan in de zoekmachine van Tagwalk. Dat leert ons dat de ‘Y2K’-stijl nog altijd heel relevant is, wat onder meer blijkt uit de hoge score van de zoekterm ‘low waist pants’. Nog meer must-have: de trenchcoat, de halflange jurk, brede schouders, microrokjes.

© Getty Images

En de grootste dalers? Van roze hebben we, ondanks Barbie, collectief genoeg gehad: pink werd twintig procent minder opgezocht dan in 2022. Misschien omdat de veelal professionele gebruikers van Tagwalk toch eerder vooruit kijken dan terug. Toen Barbie uit de bioscopen verdween, nam ook roze een stap terug. Logo’s waren dit jaar zo mogelijk nog grotere flops, met een val van maar liefst 54 procent, slachtoffer van ‘quiet luxury’.

En verder: wég met de mini-handtas, min 53 procent. En sneakers kregen rake klappen, min 36 procent. Weg van de catwalks, in de streetwearsector, werd de samenwerking Adidas en Kanye stopgezet na de meltdown van de rapper-en-van-alles-nog-wat. Met als resultaat meer kommer en kwel, en vooral een gigantische stapel onverkochte Yeezy-gympen waar de Duitse sportkolossus aanvankelijk geen weg mee wist. Ook Nike doet het minder goed, zo werd deze week bericht door de financiële pers: in Noord-Amerika gingen de inkomsten in het derde kwartaal met drie procent achteruit.

De tot voor kort razend populaire yeezy’s van de – intussen uit de gratie gevallen – rapper Kanye West. © Getty Images

Miu Miu won 2023

Het populairste modemerk van het moment is, volgens de cijfers van Tagwalk, Miu Miu, het kleine zusje van Prada. Gevolgd door Bottega Veneta, Chanel, Celine en Dior. Bij de mannen ging de gouden medaille, niet onverwacht, naar Pharrells debuutshow voor Louis Vuitton, op de Pont Neuf in Parijs.

De show van Pharrell in Parijs, vlak voor de zomer. © Getty Images

Dat Miu Miu een uitzonderlijk jaar achter de rug heeft, klopt zeker, met ijzersterke shows in Parijs in maart en oktober. Nu Prada wordt geleid door Miuccia Prada en Raf Simons, en die collecties misschien minder verrassen dan weleer, kijken veel modeliefhebbers reikhalzend uit naar de shows van Miu Miu, waar Miuccia Prada gewoon haar zin doet. Miu Miu werd destijds gelanceerd in de piekperiode van de ninetiesesthetiek die nu weer in trek is. En vooral de huidige wintercollectie, met lederen minirokjes, zal over tien of twintig jaar zonder ook maar enige twijfel als representatief worden beschouwd voor de mode van het jaar 2023. Het Franse modemuseum Galliéra nam de look al op in de permanente collectie.

Wat ook helpt, is dat Miu Miu telkens het hele modeseizoen afsluit: het is de laatste grote show van de Parijse modeweek. En ligt dus nog fris in het geheugen wanneer de lijstjes met hoogtepunten worden samengesteld.

Het veelgevraagde model Gigi Hadid tijdens de SS24-show van Miu Miu © Getty Images

Weinig ‘buzzy’ labels

Akkoord met Miu Miu, dus. Maar de rest van de lijst lijkt redelijk random. Bottega Veneta is populair, maar het op één na populairtse merk van het jaar? Twijfelachtig. En Chanel en Dior halen allicht goede cijfers omdat Tagwalk views van àlle shows van het jaar meerekent, dus ook couture en resortshows. Natuurlijk krijg je dan als hyperactief label vanzelf meer views dan een ontwerper die maar twee keer per jaar showt. En Celine? Hedi Slimane hield dit jaar amper liveshows, en week uit naar video. Misschien genereert die tactiek extra aandacht online.

Je kunt je afvragen waarom de lijst niet wordt aangevoerd door meer ‘buzzy’ labels als Gucci, Balenciaga en Loewe. Vergelijk bijvoorbeeld met de gereputeerde lijst van Lyst, dat zichzelf beschrijft als een modetechnologiebedrijf én shopping app. Lyst rangschikt de populairste labels per kwartaal, dus niet over het hele jaar, en maakte vooralsnog alleen de cijfers voor Q3 bekend. Ook daar gaat Miu Miu met de eerste plaats lopen. Loewe staat op de tweede plaats, en Prada op de derde, gevolgd door Bottega, Versace en Saint Laurent.

Gave groeiers

Terug naar Tagwalk. Naast de absolute toppers, werd ook gekeken naar de sterkste groeiers van het jaar, de sterkste debutanten, en de opkomende labels met de grootste impact.

Luar, uit New York, blijft klein in termen van bereik, maar tekende wel voor de grootste groei, plus 44 procent. De ontwerper, Raul Lopez, werd dit jaar genomineerd voor de LVMH Prize. Schiaparelli, dat dit jaar voor het eerst prêt-à-porter toonde, naast de couturecollecties, zit ook in de lift (verder nog geholpen door een kortstondige controverse: Kylie Jenner met een levensechte leeuwenkop, op de coutureshow in januari). The Row, het merk van de zussen Olsen, profiteerde van de stille luxe-trend.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De debutanten

2023 was, ook objectief gezien, een goed jaar voor debutanten. Tagwalk noemt The Attico, Di Petsa, Torishéju en Zomer. En in de categorie ‘opkomende labels’ springen Vaillant, Marie Adam-Leenaerdt, Nensi Dojaka, Wales Bonner, Karoline Vitto en Supriya Lele in het oog. The Attico heeft al jaren een uitstekende reputatie, maar showde voor het eerst in Milaan.

Nensi Dojaka, Wales Bonner en Supriya Lele kunnen eigenlijk niet langer worden beschouwd als opkomende labels. De Brusselse Marie-Adam Leenaerdt is dat zeker wel. Met haar tweede show in oktober werd ze voor het eerst opgenomen in de officiële kalender van de modeweek van Parijs, en haar eerste collectie ging enkele weken later in wereldpremière bij Stijl, de Brusselse ontwerpersboetiek. Ook Torishéju, een in Londen gevestigde ontwerpster van Nigeriaans-Braziliaanse afkomst, maakte impact in Parijs, al was het maar omdat Naomi Campbell haar show opende.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

En van Naomi gesproken — Tagwalk rekende ook nog uit welke modellen in 2023 de meeste shows hebben gelopen. Bij de vrouwen was dat Yilan Hua, met 89 shows. En Mamuor Majeng was koploper bij de heren, met 59 verschijningen op de catwalk.

En dan mag de teller nu ongeveer terug op nul worden gezet.