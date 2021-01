Elke dag belanden er tot 3 miljard deeltjes microplastic via de Indiase rivier Ganges in de Golf van Bengalen, blijkt uit nieuw onderzoek. In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het om kunstvezels uit textiel.

Rayon (54 procent) en acryl (24 procent), synthetische vezels die veel gebruikt worden in kleding, waren het meest aanwezig in het water. De vezels belanden ook via rivieren zoals de Brahmaputra en Meghna in de Ganges.

De onderzoekers ondernamen twee expedities in 2019 en namen 120 stalen (60 voor en 60 na de moesson) op 10 plaatsen door water door een filter te pompen.

De stalen werden geanalyseerd in laboratoria van de University of Plymouth. In 71,6 procent van de talen die voor de moesson werden genomen, werden microplastics gevonden. In monsters die na de moesson werden genomen, was dat 61,6 procent.

1 tot 3 miljard

Op basis van de onderzoeksresultaten berekenden ze de hoeveelheid microplastics in het watervolume van de rivier. De onderzoekers schatten dat er dagelijks tussen 1 en 3 miljard deeltjes in het water terechtkomen.

De Ganges ontspringt in het Himalayagebergte en loopt via India en Bangladesh. Vlak voor hij de Indische Oceaan bereikt, komt hij samen met de rivieren Brahmaputra en Meghna. Meer dan 655 miljoen mensen gebruiken het water uit de rivieren.

De stalen werden genomen in uiteenlopende plaatsen, van plattelandsregio's tot voorsteden en toerische en religieuze locaties. De hoogste concentraties microplastics werden aangetroffen in de riviermonding bij Bhola in Bangladesh.

"We weten dat rivieren een substantiële bron zijn van microplastics in de oceaan. Met dit soort informatie kunnen we de belangrijkste bronnen identificeren en managementinterventies aansturen", zegt Richard Thompson, hoofd van de International Marine Litter Research Unit van de University of Plymouth. (IPS)

