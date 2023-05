Chanel-bruidjes en de benen van Pedro Pascal: dit was het Met Gala 2023

In het New Yorkse MET opent deze lente de expo ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’. Traditiegetrouw hangt daar het thematische Met Gala 2023 aan vast waarvan de opbrengst naar het museum gaat. Wij hielden de befaamde steps in het vizier voor de meest opvallende looks.

De benefietavond voor het New Yorkse Metropolitan Museum of Art valt telkens op de eerste maandag van mei. Het viert tegelijk de opening van de nieuwe lentetentoonstelling van het museum, dit jaar ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty‘, meteen ook het thema van het Met Gala 2023.

Doja Cat en Cardi B © Getty

De keuze van Kardashian

Het event is misschien wel het meest bekend van de rode loper. Daarop poseren genodigden in hun allerbeste kostuum dat aansluit bij het jaarlijkse thema. Dat maakt er het evenement van waar alle modefans naar uitkijken. Geen look die niet bekritiseerd wordt, denk maar aan de jurk van Marilyn Monroe die vorig jaar wereldnieuws werd om het lijf van Kim Kardashian. Dit jaar koos zij voor een Schiaparelli met 50.000 parels.

Kim Kardashian © Getty

De Schiaparelli-jurk van Actrice Michaela Coel geeft haar, met 130.000 kristallen, echter het nakijken. Behalve de aankomst op de veel gefotografeerde steps, worden de gasten op het gala ook getrakteerd op optredens en kunnen ze het museum bezoeken. Daarna volgt een diner en afterparty.

Cara Delevingne © Getty

De knieën van Pascal

Doorgaans staan er een 600-tal celebrity’s op de guestlist: van acteurs en modellen tot tv-gezichten en top-influencers. Die krijgen hun ticket vaak van modehuizen die hun plaatsje betalen in ruil voor exposure – lees: het dragen van hun label. Tijdens het event geldt een social media-verbod, wat in 2017 tot een relletje leidde toen enkele celebs stiekem een selfie posten op het toilet. Geen relletje dit jaar, wel de blijde aankondiging van de tweede zwangerschap van zowel Serena Williams en Karlie Kloss.

Serena Williams en Alexis Ohanian © Getty

Ze kozen ook allebei voor een zwarte jurk met lange parelkettingen à la Coco Chanel. Of toch wel iets van commotie: Hollywoods lieveling Pedro Pascal arriveerde in een rode Valentino-outfit met short, wat zijn gespierde benen het onderwerp van de dag maakte op de sociale media.

Pedro Pascal © Getty

Lagerfeld-bruidjes

Het Met Gala dateert al uit 1948, toen het gala werd georganiseerd om de high society in z’n geldbuidel te doen tasten. Sinds de jaren 70 wordt het bal gehost door modeblad Vogue. Onder moderedacteur Diana Vreeland groeide het uit tot fashion event bij uitstek met een erg glamoureuze gastenlijst. Sinds 1995 is Vogue-chef Anna Wintour gastvrouw van de avond. Wintours co-hosts waren deze keer Dua Lipa (in vintage Chanel), Michaela Coel, Penélope Cruz en Roger Federer.

Dua Lipa, Roger Federer, Penélope Cruz en Michaela Coel © Getty

Cruz was dan ook een van Lagerfelds muzen. Net zoals Alton Mason – het eerste zwarte mannelijke model ooit op de catwalk van Chanel – kwam ze als een van de iconische Lagerfeld-bruiden.

Alton Mason © Getty

Poezelige gasten

Dresscode voor deze editie was ‘in honor of Karl’. Gasten zaten dan ook niet verlegen om ideeën. Model Cara Delevigne koos voor een eigen versie van zijn kenmerkende look, witte hemd en bedekte handen incluis.

Lil Nas X © Getty

Zowel Lil Nas X als Jared Leto kroop in het pak van Choupette – zij het in een ietwat verschillende interpretatie. Ook Doja Cat liet zich een katachtig uiterlijk aanmeten, afgewerkt met een schitterende Oscar de la Renta-jurk.

Ke Huy Quan © Getty

Acteur Ke Huy Quan imiteerde Lagerfeld, strak in het pak met zwarte bril en vingerloze leren handschoenen. Er waren ook bijzonder veel zwarte korsetjurken te zien, onder meer bij Billie Eilish, Gigi Hadid, Paris Hilton en -uiteraard – Wednesday-actrice Jenna Ortega.

Jenna Ortega © Getty

Phoebe Bridgers liet een elegant exemplaar van Tory Burch behangen met parels voor een goth-Karl-look. Margot Robbie koos voor een korsetlook van Chanel, in 1993 getekend op maat van Cindy Crawford maar nu opnieuw uitgevoerd voor de actrice.

Jared Leto © Getty

Het Rihanna-moment

Er was niet alleen de designers eigen iconische look die uitnodigde tot experiment. Het moment suprême is elk jaar opnieuw de aankomst van Rihanna. Zij droeg op het Met Gala 2023 een witte Valentino-cape met bloemapplicaties, opnieuw een verwijzing naar de Lagerfeld-bruiden. A$AP Rocky liet zich door Gucci een zwarte blazer en jeans met kilt aanmeten.

Rihanna and A$AP Rocky © Getty

Ook Florence Pugh en Pierpaolo Piccioli kwamen als de ontwerper met z’n bruid. Andere sterren die er helemaal voor gingen, inclusief kostuumwissel of -transformatie waren Cardi B – in twee verschillende outfits – en Janelle Monae, in een drieledige constructie van Thom Browne.

Cardi B © Getty

Janelle Monae © Getty

Kylie Jenner dook op in een ontwerp van Haider Ackermann, de designer kon op grote bewondering van Lagerfeld rekenen.

Kylie Jenner © Getty

Nicole Kidman als… Nicole Kidman

Ook uit Karls passage bij vele modehuizen – Balmain, Chloé, Fendi, Chanel en zijn eigen label – viel inspiratie te putten voor het Met Gala 2023. Nicole Kidman kwam verkleed als zichzelf in 2004. Ze droeg een roze Chanel-jurk die Lagerfeld voor haar ontwierp voor de Chanel N° 5-reclamespot van Baz Luhrmann.

Nicole Kidman © Getty

Olivia Wilde recycleerde een Chloé-look van Lagerfeld uit 1983. Designer Gabriela Hearst paste het ontwerp aan voor de actrice.

Olivia Wilde © Getty

Anne Hathaway droeg een verknipte Chanel-tweedjurk met veiligheidsspelden, een lange sleep en bijpassende handschoenen. Aubrey Plaza droeg tijdens het Met Gala 2023 een strakke witte jurk met cutouts en zilveren kettingen, geen Chanel maar Stella McCartney.

Anne Hathaway © Getty