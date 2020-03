Het Mechels stadsbestuur schaft enkele taksen en betalingen van huurgeld af voor de duur van de anti-coronamaatregelen. Op die manier krijgen handel en horeca wat meer ademruimte.

Samen met Mechelen MeeMaken, Unizo en Voka denkt het stadsbestuur al aan een actieplan voor handel en horeca zodat na de crisis meteen een doorstart kan worden gemaakt. De stad neemt steunmaatregelen en bekijkt hoe alles zo snel mogelijk weer op de rails kan worden gezet.

Het zijn de private eigenaars die het verschil kunnen maken

De stad heeft een aantal gebouwen die ze in concessie geeft aan horecaondernemers. Het gaat om de Nekkerhal, Lamot, het Tivolikasteel, het Via Via reiscafé, de aubetten van de Bruul en de Margriet. 'We hebben beslist om de huurprijzen pro rata temporis met de duur van de sluitingsmaatregelen te verminderen. De dotaties aan de autonome gemeentebedrijven (AGB's) verhogen we dan weer met dezelfde waarde als die van de concessieverminderingen', legt schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld) uit. 'De AGB's beheren de gebouwen voor de horecazaken Tinèlle, de Kuub, Kunstuur en de cafetaria's van de sporthallen en het stedelijke zwembad.'

Voorbeeld voor privé

De stad roept eigenaars van horecapanden op hetzelfde te doen. Verschillende brouwers hebben reeds aangegeven om de huur kwijt te schelden. 'Een aantal brouwerijen gaat daar nog niet in mee. Ook aan hen vragen we om aan te sluiten, net zoals we dat aan pandeigenaars van handelszaken vragen. Uiteindelijk is het ook in hun voordeel dat onze handel en horeca de crisis overleven. Het zijn de private eigenaars die het verschil kunnen maken', zegt schepen van economie Greet Geypen (Open Vld).

Het stadsbestuur heeft ook besloten het versturen van belastingaanslagen voor alle economische bedrijvigheid op te schorten. 'Het is bemoedigend dat de handel en horeca uit alle hoeken steun of steunbetuigingen krijgen. Dat stemt me hoopvol voor de toekomst dat we er niet alleen voorstaan en dat we op hulp mogen rekenen. Het actieplan dat we samen met de stad opmaken moet het mogelijk maken om snel de draad weer op te pikken in het post-coronatijdperk. Intussen doe ik nog graag een warme oproep om onze lokale handelaars te blijven steunen. Je hoeft daarvoor niet fysiek naar Mechelen af te zakken, maar dat kan al door te surfen naar www.hamstereninmechelen.be', besluit Geert Milis, voorzitter van MechelenMeemaken.

